Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle ore 15:45. Gli appuntamenti del 3 e 4 novembre saranno conditi di suspense destinate a tenere incollati gli spettatori davanti agli schermi di Rai 1. Al grande magazzino di Milano è tempo di assunzioni: la gravidanza di Paola, e le sue complicazioni, lasceranno un posto vacante e quindi si apriranno ufficialmente le selezioni per cercare un degno rimpiazzo. A proporsi sarà la sorellastra di Stefania, la quale sarà convinta di prevalere sulle altre candidate.

In casa Amato si cercherà di fare luce sulla scomparsa dei risparmi e Don Saverio sospetterà che Giuseppe sia coinvolto in una losca faccenda. E mentre Tina si deciderà a vuotare il sacco con Vittorio, confessando i suoi problemi alle corde vocali, Marcello e la sua amata Ludovica organizzeranno una cena a quattro, destinata a spingere Anna Imbriani tra le braccia di Salvatore.

Il Paradiso delle Signore 3 novembre: Don Saverio teme che Giuseppe sia implicato in faccende losche

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, inerenti l'episodio del 3 novembre, rivelano che il parroco sarà sempre più convinto che Giuseppe abbia nascosto qualcosa sul conto della sua famiglia, soprattutto dopo aver ascoltato di nascosto una conversazione tra l'uomo e Petra.

Don Saverio presumerà che Giuseppe sia immischiato in qualche losca faccenda e che prima o poi finirà per incappare in un qualche brutto guaio. Sarà così che, pur di carpire maggiori informazioni, il parroco vestirà i panni di investigatore e cercherà di spronare l'anziano Amato a confessare tutta la verità alla moglie sui motivi che hanno causato gli ammanchi presenti nel libretto dei risparmio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gemma, invece, continuerà ad inseguire il suo sogno: lavorare al grande magazzino. Quando si apriranno ufficialmente le selezioni per assumere una nuova Venere, la sorellastra di Stefania deciderà di presentarsi alle selezioni. Il direttore Conti, nel frattempo, nutrirà dei sospetti sul demo di Tina e per questo le chiederà maggiori informazioni.

La ragazza, però, finirà solamente per far credere all'uomo che sia lei la vera autrice del demo ma non avrà le prove per dimostrarlo. Fondamentale sarà per lui l'aiuto offerto da Beatrice, la quale si recherà appositamente in sala di registrazione per cercare le prove.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, 4 novembre: Marcello e Ludovica organizzano una cena a 4

Nell'appuntamento de Il Paradiso delle Signore del 4 novembre, Salvo scoprirà che Vittorio è molto interessato al film che dovrebbe vedere Tina come protagonista e che è stato proprio l'uomo a finanziarlo di tasca propria per far sì che venga prodotto. Il giovane si convincerà così che il direttore del grande magazzino debba sapere la verità sulle condizioni di salute della sorella e cercherà di convincere la donna a raccontare tutta la verità al signor Conti.

Tina, una volta preso coraggio e su consiglio di Salvo, si presenterà davanti alla porta di Vittorio, pronta a vuotare il sacco, svelando finalmente quel segreto che cova ormai da troppo tempo. Nel giorno delle selezioni per scegliere quella che sarà la nuova Venere a causa del licenziamento di Paola, Gemma Zanatta svolgerà le prove in modo impeccabile, tanto da farle pensare che sarà lei a spuntarla sulle rivali. Marcello, una volta ascoltati i pensieri di Salvatore, verrà a conoscenza dei dubbi che attanagliano l'amico sulla sua amata Anna e, avvalendosi dell'aiuto di Ludovica, organizzerà una romantica cena per far avvicinare i due innamorati. Riuscirà a centrare lo scopo? Anna deciderà finalmente di lasciarsi andare e di aprire il suo cuore a Salvatore?