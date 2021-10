Chi segue con attenzione il Grande Fratello Vip, è convinto del fatto che la storia tra Manuel e Lulù non abbia futuro, cosa che ha ammesso anche il ragazzo confidandosi con l'amico Aldo poche ore fa. Nonostante si sia detto pronto a mettere fine a questa conoscenza, Bortuzzo non l'ha ancora fatto: il sospetto che hanno molti spettatori ma anche Montano e Goria, è che qualcuno da fuori spinga affinché il flirt vada avanti per il bene del programma.

I sospetti di chi guarda il Grande Fratello Vip

Perché Manuel non riesce a mettere fine alla storia mai decollata con Lucrezia?

Questa è una delle domande che si pongono da giorni i fan del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo aver assistito ai tanti momenti di insofferenza del ragazzo nei confronti dell'atteggiamento troppo appiccicoso della principessa.

Chiacchierando con Aldo, poi, Bortuzzo è riuscito ad ammettere che la conoscenza con Lulù non ha futuro e che non ha alcuna intenzione di vivere una storia d'amore davanti alle telecamere: "Preferisco fare un percorso da solo".

Peccato, però, che poche ore dopo il giovane non è riuscito a ripetere le stesse cose davanti ad Hailé Selassié, anzi si è lasciato andare a baci appassionati che hanno lasciato interdetti i telespettatori.

Il nuotatore che prima dell'inizio del programma era considerato il favorito numero uno alla vittoria, con questo flirt continua a perdere consensi: sono in tanti, infatti, ad aver voltato le spalle al ragazzo dopo averlo etichettato come incoerente e non coraggioso.

Il dialogo nella casa del Grande Fratello Vip

Cosa spinga Manuel ad alimentare una conoscenza che a suo stesso dire non ha futuro, non è ben chiaro: alcuni fan del reality-show, però, sospettano che questo flirt possa essere in qualche modo "manovrato" dai piani alti, ovvero da chi ha come unico obiettivo la buona riuscita del programma.

Un dialogo che hanno avuto Aldo e Amedeo, inoltre, lascia intendere che anche nella casa del Grande Fratello Vip serpeggia l'idea secondo la quale il legame tra Lulù e Bortuzzo sia sostenuto esclusivamente dagli addetti ai lavori, anche perché il giovane l'ha ribadito più volte di non avere alcun trasporto nei confronti della principessa.

"La produzione vuole portare avanti la coppietta", dice Goria in un video che dello scorso 7 ottobre sta facendo il giro dei social network.

"Mi sa di sì", risponde Montano.

Quest'ultimo è a conoscenza delle reali intenzioni dell'amico Manuel, forse anche per questo fatica a capire il suo comportamento poco chiaro con Hailé Selassié.

Le presunte direttive degli autori del Grande Fratello Vip

"Se ne sono accorti pure loro", è il commento più gettonato tra i fan del GF Vip che hanno ascoltato il breve ma importante botta e risposta tra Aldo e Amedeo sulla coppia che si è formata nella casa.

Ad alimentare il sospetto che ci sia la produzione dietro alla mancata rottura tra Manuel e Lulù, sono anche le parole che il ragazzo ha usato quando ha raccontato ai compagni d'avventura quello che era appena successo in confessionale.

Dopo essersi confrontato a lungo con gli autori, Bortuzzo ha raggiunto Montano e Pisu in giardino e ha detto loro che in confessionale l'hanno portato ad ammettere che non c'è nessun trasporto con la principessa, una confessione che cozza con quello che poi ha fatto con lei prima di andare a dormire (baci, carezze e soprattutto nessun addio definitivo).

"Lui ha spoilerato quello che gli dicono in confessionale", si legge sul web.

Insomma, il dubbio che questa relazione sia un po' gestita dagli autori si sta insinuando sia in molti spettatori che in alcuni abitanti della casa che, seppur a mezza bocca, hanno dato la colpa alla produzione di tutto quello che sta facendo, o meglio non facendo, Manuel davanti alle telecamere.