Continua a far discutere l'atteggiamento geloso e morboso di Lulù nei confronti di Manuel: se inizialmente i fan del Grande Fratello Vip apprezzavano questa "coppia", negli ultimi giorni c'è stato un notevole cambio di rotta da parte di tantissimi. Anche il padre di Bortuzzo si è esposto per etichettare come "estenuanti" alcune figure femminili che ruotano attorno al figlio nella casa: anche se non ha fatto nomi, il padre potrebbe riferirsi a Lucrezia e alle sue sorelle.

La stoccata di Franco Bortuzzo sulla principessa del Grande Fratello Vip

Il flirt che è nato i primi giorni tra Lulù e Manuel sembra naufragare ogni giorno di più.

L'altra sera, ad esempio, il ragazzo ha fatto un discorso piuttosto chiaro ad Hailé Selassié, precisandole che non vede alcun futuro con lei fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

"Se con te mi sbilancio di più fingerei e non fa parte di me", ha fatto sapere Bortuzzo di fronte a una perplessa Lucrezia.

Per l'ennesima volta, infatti, la giovane ha fatto "orecchie da mercante", preferendo cambiare argomento forse per non sentirsi dire che questa "relazione" non è decollata e mai lo farà.

Probabilmente per la prima volta da quando è iniziato il programma, il nuotatore ha parlato chiaro con la 23enne quando le ha fatto presente: "Non mi piace essere toccato. Io sto bene sia con te che con Aldo e letto, a lui voglio molto bene, quindi per me siete uguali".

Il pensiero della famiglia del concorrente del Grande Fratello Vip

Anche se Manuel ha parlato abbastanza chiaro, Lucrezia continua a dirsi convinta del fatto che questo rapporto possa andare avanti, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip.

La presa di posizione di Bortuzzo, comunque, è arrivata pochi giorni dopo che l'ex fidanzata Federica l'ha spronato a tornare quello dei primi giorni, a sorridere di più e ad allontanarsi da chi gli trasmette solo negatività e ansie.

A pensarla come la ragazza è anche il papà del concorrente, Franco Bortuzzo, che in una recente intervista a Fanpage ha commentato i malumori del figlio con queste parole: "Credo che siano le dinamiche interne alla casa ad averlo messo in difficoltà".

"Alcune presenze femminili sono estenuanti, capisco che possa imbarazzarsi, però non voglio immischiarmi, è il suo gioco ed è libero di giocare come crede", ha tuonato il signor Franco senza fare i nomi delle donne che starebbero "intaccando" il percorso di Manuel nel reality.

La lettera dell'ex fidanzata al Grande Fratello Vip

Il signor Franco potrebbe aver lasciato intendere che il flirt con Lulù (e il conseguente rapporto con le sorelle Jessica e Clarissa) non faccia bene a Manuel, anzi gli porterebbe solo negatività e malessere.

Quando gli è stato chiesto di commentare la lettera che Federica Pizzi ha scritto al vippone, Bortuzzo senior ha detto: "La lettera gli servirà per smuoversi e ritrovare il giusto stimolo".

Il papà del nuotatore ha speso bellissime parole per l'ex nuora, descrivendola come una ragazza d'oro che non ha alcuna voglia di apparire: "È venuta con un paio di jeans e le scarpe da ginnastica, in punta di piedi, in tutta la sua semplicità. Non ha nessun motivo di dover apparire, viene da un'ottima famiglia quindi indubbiamente non ha bisogno di cavalcare l'onda di Manuel".

In merito alla rottura tra suo figlio e la giovane, Franco ha aggiunto: "Mi è sembrato strano che abbiano preso strade diverse, ma chissà, la vita a volte unisce a volte divide".

I fan del GF Vip ora sono curiosi di assistere a quello che accadrà nei prossimi giorni tra le mura di Cinecittà, ovvero se il distacco tra Manuel e Lucrezia sarà definitivo oppure se la principessa riuscirà a ricucire lo strappo.