Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e questo lunedì 4 ottobre, in prime time su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata serale. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Alfonso Signorini sarà al timone di una nuova puntata che arriva a distanza di pochi giorni dalla faticosa diretta di venerdì, durante la quale il conduttore ha perso le staffe nei confronti dei suoi "vipponi". I colpi di scena non mancheranno e grande attenzione sarà incentrata nuovamente su Manuel Bortuzzo.

Il 4 ottobre la nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 rivelano che in questa nuova puntata del 4 ottobre si tornerà a parlare di Manuel Bortuzzo. Il giovane nuotatore è tra i volti di punta di questa edizione, complice la sua storia personale molto forte e toccante ma anche il presunto flirt che sta nascendo in casa con Lulù, una delle tre principesse etiopi.

Tra Manuel e Lulù il rapporto sembra essere sempre più intenso anche se il ragazzo non si è mai sbilanciato più di tanto mentre i suoi genitori, dall'esterno, ritengono che la giovane principessina non sia la ragazza ideale per lui. In attesa di scoprire come si evolverà questo flirt che sta nascendo nella casa più spiata d'Italia, a fornire le prime anticipazioni su questa nuova puntata del GF Vip 6 è stata Federica Panicucci.

Manuel incontra la sua ex fidanzata: anticipazioni GF Vip del 4 ottobre

Oggi, nel corso della puntata di Mattino 5, la conduttrice è tornata a occuparsi del reality show Mediaset e ha fornito uno spoiler su quello che succederà in diretta questa sera su Canale 5. Panicucci, infatti, ha svelato in anteprima che questa sera Manuel Bortuzzo incontrerà nella casa di Cinecittà la sua ex fidanzata.

"In studio ci sarà ospite l'ex fidanzata di Manuel" ha svelato la conduttrice di Mattino 5 che poi ha mandato un caloroso saluto ad Alfonso Signorini. Insomma un incontro che non passerà affatto inosservato, alla luce anche di quello che Manuel sta costruendo in casa con la giovane Lulù. Come reagirà la giovane principessina a questo incontro tra Bortuzzo e la sua ex?

Lo scopriremo nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6.

I risultati del televoto nella diretta del GF Vip 6

E poi ancora le anticipazioni del 4 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per i risultati del televoto di questo lunedì sera. Amedeo, Davide, Nicola e Samy sono i quattro vipponi che si stanno sfidando: il pubblico "sovrano" dovrà decidere chi salvare da questo ballottaggio.

Spazio poi alle nuove nomination che porteranno ai nomi dei nuovi concorrenti che si sfideranno al televoto per la diretta di venerdì sera.