Momenti imbarazzanti all'interno del Grande Fratello Vip 6. Nelle ultime ore Raffaella Fico ha sorpreso uno dei concorrenti del Reality Show a praticare autoerotismo. Come è stato svelato da alcune delle gieffine, in questa edizione del programma targato Mediaset, ci sarebbe una stanza lontana dai riflettori delle telecamere, concessa agli uomini. Gli inquilini maschi, quindi, avrebbero la possibilità di dedicarsi a dei momenti di intimità dedicati alla loro privacy. La 33enne campana ha beccato un compagno d'avventura in uno di questi episodi.

Raffaella Fico si è confidata con gli altri inquilini

I giorni di permanenza nella casa più spiata d'Italia aumentano sempre di più e per i gieffini inizia a divenire complicato rinunciare alla propria intimità, visto che sono monitorati per tutto il giorno dalle telecamere. Scendendo nei dettagli, l'uomo sorpreso a praticare autoerotismo da Raffaella Fico, sarebbe Nicola Pisu. Nella serata di martedì 5 ottobre 2021, stando a quanto rivelano alcuni fan del reality show condotto da Alfonso Signorini su Twitter, la showgirl avrebbe scoperto il figlio di Patrizia Mirigliani in un momento di intimità in bagno. L'ex compagna di Mario Balotelli non è stata in silenzio e ha confessato quanto visto agli altri compagni d'avventura non nascondendo l'imbarazzo ma anche con un po' di ironia.

L'identità dell'uomo in questione sarebbe stata rivelata da Manila Nazzaro.

Alex Belli a difesa di Pisu

Alex Belli, nella circostanza, ha preso le difese del coinquilino. L'attore e modello italiano ha affermato che quanto fatto da Nicola Pisu è un gesto naturale. Il 38enne di Parma ha, in seguito, invitato il figlio del patron di Miss Italia a compiere questi atti di mattina, magari quando gli altri dormono ancora, proprio per evitare spiacevoli inconvenienti come accaduto con Raffaella Fico.

Una stanza dedicata alla privacy

Nella casa più spiata d'Italia vi sarebbe una stanza dedicata a questi momenti di intimità. Manila Nazzaro ha svelato questa concessione che gli autori del programma Mediaset avrebbero effettuato agli inquilini. Alle parole dell'ex Miss Italia non sono venuti a mancare dei commenti ironici da parte dei concorrenti del reality show che, avrebbero gradito l'iniziativa per questa edizione.

Nel corso del Grande Fratello Vip 5 era stato Andrea Zelletta a fare una simile proposta. Il pugliese aveva domandato con schiettezza la possibilità di concedersi a dei momenti di privacy. L'ex gieffino, nel corso di un'intervista rilasciata al termine del reality show in cui giunse in finale, affermò di aver praticato autoerotismo, nonostante ci fosse il serio rischio di essere sorpreso da parte della produzione.