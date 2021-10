Il ritorno di Aldo Montano al Grande Fratello Vip sta creando dei problemi a Lucrezia Selassié. La più piccola delle sorelle, infatti, ha escogitato un piano per continuare a dormire con Manuel Bortuzzo.

Alcuni telespettatori che hanno assistito alla diretta h24 non hanno gradito la strategia della Principessa d'Etiopia.

La strategia di Lulù per dormire con Manuel

In assenza di Aldo Montano - che aveva lasciato temporaneamente il Reality Show per un impegno istituzionale - Manuel Bortuzzo aveva deciso di condividere il letto con Lulù Selassié. Con il ritorno dello sportivo, il 22enne triestino ha chiaramente affermato di voler continuare a dormire con il campione olimpico per non perdere le sue abitudini.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip dell'1 ottobre, la più piccola delle sorelle Selassié ha ironizzato, dicendo che avrebbe fatto i turni con Montano. A quanto pare, però, Manuel è stato incastrato dalla coinquilina.

Alcuni telespettatori che hanno seguito la diretta h24 hanno riportato che Manuel ha chiesto di dormire con Aldo e che Lulù inizialmente ha acconsentito. Successivamente la giovane ha chiesto a Bortuzzo di scambiare quattro chiacchiere con lei.

Quando il nuotatore è andato in giardino per fumare con Aldo, Lulù è rimasta in camera facendo finta di dormire. Nel momento in cui è rientrato in casa, Manuel l'ha chiamata più volte affinché si spostasse nel suo letto, ma la principessa ha fatto finta di nulla, aggiungendo anche di avere un malessere.

Parte del pubblico sostiene che quest'indisposizione non fosse reale.

L'intervento della regia

Di fronte all'atteggiamento di Lucrezia, la regia è intervenuta. Sembra, infatti, che gli autori abbiano più volte chiamato la principessa in confessionale, ma lei avrebbe finto di non sentire. Successivamente, però, quando è stata convocata insieme alle altre due sorelle, si è vista costretta ad andare in confessionale.

Tuttavia, per non lasciare il posto libero per Montano, Lulù ha lasciato una borsa sul letto. Lo schermidore, quindi, non ha potuto fare altro che andare a dormire sul divano.

A questo punto sono intervenute Clarissa, Sophie e Jessica che hanno deciso di dormire insieme per fare spazio a Montano nel letto con Gianmaria.

Utenti contrariati dal comportamento di Lulù

Il modo di fare di Lulù sembra non essere piaciuto ad alcuni utenti. Su Twitter, un telespettatore ha chiesto un provvedimento nei confronti della concorrente. L'utente ritiene che, se al posto della più piccola delle sorelle Selassié ci fosse stato un altro concorrente, i telespettatori si sarebbero ribellati a gran voce.

Altri fan invece hanno sottolineato che Lucrezia avrebbe dovuto rispettare la volontà di Manuel, anziché agire solo nel suo interesse. Del resto, Bortuzzo era stato chiaro con la ragazza quando le aveva detto che avrebbe voluto dormire insieme ad Aldo Montano.