Venerdì 1º ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la sesta puntata del Grande Fratello Vip. La diretta è stata aperta dal conduttore con un blocco dedicato al razzismo, a causa dell’atteggiamento di Soleil Sorge. Il modo in cui Alfonso Signorini ha trattato l’argomento è stato oggetto di critiche da parte di alcuni coinquilini.

Lo sfogo del conduttore

Lo scorso mercoledì, Samy e Alex hanno avuto una discussione. Per sedare gli animi è intervenuta Soleil Sorge, ma il risultato è stato peggiore. L’influencer italo-americana per riprendere i suoi compagni d’avventura ha invitato tutti a smettere di urlare perché sembravano delle "scimmie".

La frase pronunciata dalla 27enne ha generato malcontento in alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, tanto che alcuni hanno tacciato la vippona di "razzismo".

Per questo motivo, Alfonso Signorini in puntata non ha potuto fare altro che trattare l’argomento con i diretti interessati. Il conduttore appoggiato dalle opinioniste ha spiegato che Soleil ha solamente pronunciato una “frase infelice”. Successivamente il direttore di Chi ha invitato i concorrenti del Reality Show a darsi una calmata: “Queste cose non le accetto”.

Mugugni tra i concorrenti

Al termine della puntata, alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno commentato in modo negativo la presa di posizione di Signorini. Secondo Samy, a questo punto è meglio essere eliminato dal gioco se le cose stanno così.

Ainett ha spiegato che non si possono offendere le persone e poi cavarsela chiedendo scusa. A fare eco ci hanno pensato Raffaella Fico e Jo Squillo. In particolare, quest’ultima si è lasciata andare ad una serie di allusioni verso il conduttore del reality show: “Avevi ragione tu Raffaella, era programmato così, doveva andare così”.

Secondo il pensiero dell’attivista, la produzione creerebbe degli scontri per una questione di ascolti. Infine, Aldo Montano ha espresso il suo malcontento nel vedere Sonia Bruganelli dare sempre l’immunità a Soleil.

Clarissa Selassié: ‘Il perdono nasce dal cuore’

Clarissa Selassié ha dato adito ad un duro sfogo con Nicola Pisu.

La Principessa si è domandata se adesso i coinquilini dovrebbe fare finta di essere amici di Soleil. Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto di non voler essere “amica” della 27enne solo per compiacere alla produzione del reality show. Infine, Clarissa ha sostenuto che le scuse di Soleil non siano reali: “Io ho perdonato tutto, ma il perdono nasce se c’è il pentimento nel cuore”. Nonostante il malcontento da parte di alcuni vipponi, Nicola ha continuato a sostenere che c’è stata una sorta di accanimento verso Soleil.