Le anticipazioni della soap opera Una vita, dal titolo originale Acacias 38, riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 4 all'8 ottobre su Canale 5 alle ore 14:10, Laura dovrà prepararsi ad affrontare diverse situazioni assai complicate: dapprima Velasco aggredirà la giovane, poiché sarà convinto che lei sia una "traditrice", poi la donna sarà intimidita da Genoveva.

Al contempo Laura sarà messa sotto pressione anche da Felipe e dal Commissario Mendez, i quali cercheranno in tutti i modi di far parlare la giovane, ma non ci riusciranno.

Spoiler Una Vita: Felicia ha un malore, dopo una lite con Camino

Nelle prossime puntate di Una Vita, Servante e Fabiana saranno notevolmente dispiaciuti, poiché scopriranno di non aver vinto il concorso per le pensioni, mentre Velasco avrà un duro scontro con Laura. L'uomo sarà convinto che la giovane abbia tradito lui e Genoveva, così la affronterà, ma la vicenda non passerà inosservata alla dark lady, la quale organizzerà subito la prossima mossa.

In seguito il commissario Mendez informerà Felipe di aver offerto a Laura un particolare accordo. Camino, intanto, avrà una brutta discussione con sua madre Felicia e ad un certo punto la caccerà via, la donna non reagirà molto bene alla lite, tanto che avrà un malore.

Genoveva intimidisce Laura

Bellita sarà colta da una grande ansia da prestazione, poiché sarà convinta che ormai il suo repertorio sia troppo vecchio, sarà così che José consiglierà alla donna di produrre nuovo materiale. Nel frattempo Marcelina, Alodia e Casilda saranno assai turbate con Servante e Fabiana, poiché i due non le avranno nemmeno ringraziate per il loro aiuto, durante il concorso.

Felipe, intanto, scoprirà che il commissario Mendez è stato temporaneamente trasferito in un'altra sede, così penserà di approfittare della situazione e cercherà di avvicinare Laura. L'avvocato farà di tutto pur di far parlare la giovane, ma lei non avrà alcuna intenzione di collaborare. Genoveva sarà a conoscenza di tutto e si recherà da Laura per intimidirla.

Ildefonso si nasconde in casa per la vergogna

Velasco contatterà Laura e le offrirà un nuovo incarico, ma lei lo minaccerà di dire tutta la verità alla Salmeron. Nel contempo Felipe si sentirà alquanto sotto pressione e penserà di andarsene da Calle Acacias, poi annuncerà la sua decisione a Ramon e Liberto.

In seguito Ildefonso sarà assai sconvolto dalla confessione di Anabel e dalla lite avuta con Camino: l'uomo si vergognerà talmente tanto, da rinchiudersi in casa per la vergogna. Marcos, intanto, convincerà Felicia a rimanere a casa sua per tutta la notte, così da recuperare le energie. Anabel, invece, chiederà perdono a Camino, ma la giovane non riuscirà a perdonare né lei, né sua madre.

Felipe vuole partire per Cuba alla ricerca di Israel, il gemello di Santiago

Felicia si sentirà responsabile per la fine del matrimonio di sua figlia Camino, la donna sarà molto triste e si farà consolare da Marcos: i due saranno sin da subito molto affiatati e finiranno per baciarsi appassionatamente.

Più tardi Velasco avviserà Genoveva delle intenzioni di Laura, la dark lady non accetterà che la domestica stia tramando alle sue spalle, così la licenzierà immediatamente. Nel contempo i Palacios continueranno a discutere di politica e tra loro non mancheranno le discussioni, mentre Bellita troverà una bella idea per la sua canzone.

Felipe, intanto, sarà ancora convinto che Marcia sia stata uccisa da Genoveva, così comunicherà a Ramon e a Liberto di voler partire per Cuba, con lo scopo di trovare Israel, il gemello di Santiago e costringerlo a raccontare la verità, una volta per tutte, riguardo l'omicidio della giovane brasiliana.