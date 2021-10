Miriana Trevisan è arrivata al GFVip come fidanzata o come single? A fare chiarezza sulla situazione sentimentale della showgirl ci ha provato nelle scorse ore Deianira Marzano.

La blogger campana - incuriosita dalla vicenda - ha deciso di contattare il presunto ex della showgirl, di nome Vito. Nella chiacchierata con Deianira, l'uomo avrebbe precisato di non avere più alcun legame sentimentale con Miriana, spigando che il video di presentazione in cui lei affermava di essere impegnata risalirebbe al momento dei provini del GF, ossia quando ancora non si erano lasciati.

La premessa della blogger

Deianira Marzano ha spiegato di essersi occupata della vicenda dopo avere ricevuto una segnalazione la scorsa estate. Come riferito dalla blogger, Miriana sarebbe stata immortalata mentre scambiava effusioni amorose con un uomo chiamato Vito, un ristoratore di Roma.

In un secondo momento, però, Marzano ha ricevuto un'altra segnalazione in cui veniva informata che i due erano solo amici, sebbene una presunta foto lasciasse intendere qualcosa in più, così ha deciso di vederci chiaro, contattando direttamente l'uomo.

Deianira Marzano avrebbe contattato l’ex di Miriana

Deianira Marzano, su Instagram, ha fatto sapere di avere avuto una chiacchierata con l'ex di Miriana. Come spiegato dalla blogger, Vito avrebbe fornito la propria versione dei fatti in merito al rapporto con Trevisan.

Stando a quanto riportato da Marzano, tra l'uomo e Miriana in passato ci sarebbe stata una storia d'amore, ma ora non sarebbero più legati.

Dunque, perché Miriana nel video di presentazione al Reality Show ha dichiarato di essere impegnata? Questa sarebbe stata risposta di Vito: "Quel video in cui diceva di essere fidanzata è stato fatto quando lei fece il provino per il GF", però poi dopo 15 giorni i due avrebbero interrotto la frequentazione.

Successivamente, il ristoratore romano avrebbe confermato di avere intrapreso un'altra relazione con una donna del piccolo schermo. Queste le parole di Deianira Marzano: "Lui è fidanzato con Veronica Ursida".

I dubbi di Miriana su Pisu

Intanto dentro al GF Vip, Miriana Trevisan ha ammesso di avere dei dubbi sulla frequentazione con Nicola Pisu e si è confidata con Soleil Sorge: "Deve capire che non sono una donna facile e semplice.

Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche".

Infine, la gieffina ha ammesso di essere frenata anche per via delle telecamere: "Quando le guardo vedo la faccia di mio figlio".