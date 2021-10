Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del GFVip. Il 22enne, parlando con Alex Belli, ha fatto una riflessione sulla fine della relazione con la sua ex fidanzata. Scendendo nel dettaglio, il nuotatore si è domandato se la liasion fosse finita realmente oppure se ci sia ancora qualcosa in sospeso.

I pensieri del gieffino

Con Alex Belli, Manuel Bortuzzo si è ritrovato a parlare d'amore. Il diretto interessato ha fatto una riflessione sulla relazione che aveva con la sua ex fidanzata. Incalzato dall'attore, il 22enne si è posto una domanda: "Ma ci siamo lasciati?" Il 22enne di Treviso si è domandato se la situazione fosse risolta o meno dal punto di vista di vista sentimentale.

Sebbene Bortuzzo sia apparso pensieroso, non ha fatto alcun nome o riferimento. Dunque, non è chiaro se sia riferito alla liasion con Martina - la ragazza che era con lui il giorno dell'incidente - o Federica, l'ex fidanzata che è arrivata nello studio del Reality Show per salutarlo e incoraggiarlo in questo suo percorso.

Dopo avere ascoltato Manuel, Alex ha cercato di rendere meno "pesante" l'atmosfera. Il 38enne infatti, ha ironizzato sul presunto triangolo che potrebbe crearsi con Lulù Selassié.

Manuel fa un passo indietro con Lulù

In seguito alle rilfessioni sulla precedente storia d'amore, Manuel si è ritrovato in veranda a parlare con Lulù Selassié. In particolare, la ragazza ha chiesto che significato desse il 22enne al bacio scambiato i giorni scorsi.

Senza giri di parole, il nuotatore ha chiosato: "Senza certezze io non posso fare niente". Inoltre, il "vippone" ha reso noto alla "principessa" che ci sono alcune cose importanti che deve sapere di lui.

A quel punto Lulù ha cercato di chiedere spiegazioni, ma Bortuzzo l'ha subito stoppata. A detta del ragazzo, la casa del Grande Fratello Vip non è il luogo giusto per parlare di certi argomenti personali.

In un secondo momento, i due coinquilini hanno cominciato a parlare dell'amore: entrambi hanno sostenuto che è la cosa pià bella che ci sia.

Il chiarimento con Lulù

Durante la chiacchierata con Lulù Selassié, Manuel Bortuzzo ha confidato di non riuscire a lasciarsi andare davanti alle telecamere del GFVip. A detta del giovane, l'amore va vissuto lontano dai riflettori.

A tale proposito, il diretto interessato ha tagliato corto: "Qua davanti a tutti non mi va". Dopo avere ascoltato il conquilino, Lulù ha affrontato la situazione con più maturità rispetto al passato. La diretta interessata infatti, ha sostenuto di non voler commettere più errori. Inoltre, ha ribadito di non farsi alcun film con Manuel. Infine, la 23enne ha fatto presente di essersi invaghita di Bortuzzo proprio perché si è mostrato senza filtri nei suoi confronti.