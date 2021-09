Nella puntata del Grande Fratello Vip 6 in onda su Canale 5 ieri sera 27 settembre, Greta Giulia Mastroianni, fidanzata di Gianmaria Antinolfi è entrata nella casa per avere un confronto con Soleil Sorge, con la quale il manager napoletano avrebbe avuto una relazione non molto tempo fa.

Durante il confronto con Soleil, Greta ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto riguardo alcune frasi dette dalla modella italo-americana nei confronti di Gianmaria Antinolfi. Poi la modella ha incontrato anche il suo fidanzato, al quale ha voluto dare alcune raccomandazioni importanti: "Io ho conosciuto un'altra persona, non quello che ho visto qui dentro.

Fatti conoscere per quello che sei".

Greta a Soleil Sorge: 'Dovresti chiedere scusa a Gianmaria'

Soleil Sorge ha avuto uno scontro con la fidanzata di Gianmaria Antinolfi, Greta Giulia Mastroianni entrata nella casa del Grande Fratello, proprio per dire la sua riguardo le ultime vicende accadute tra il suo fidanzato e la showgirl italo-americana.

Nel confronto tra le due donne, a prendere la parola per prima è stata Greta, la quale ha esordito con parole forti nei confronti di Soleil: "Dovresti ridimensionare le parole che hai detto e dovresti chiedere scusa a Gianmaria per come ti sei rivolta nei suoi confronti, hai usato delle parole sbagliate all'interno di questo contesto, hai mancato di rispetto a lui e manchi anche di rispetto alle persone che hanno davvero subito dello stalking".

Poi Greta ha aggiunto: "Impara anche a recitare, perché se reputi lui uno stalker non ci dormi insieme, non lo cerchi, anzi dovresti avere paura di lui".

La replica di Soleil Sorge: 'Non vedo il senso della tua presenza'

Dopo le parole di Greta, non si è fatta attendere la replica di Soleil Sorge, nei confronti della fidanzata di Gianmaria: "Mi auguro che tu e Gianmaria possiate avere una relazione, come meritate di avere, se l'amore è quello che vi unisce".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Poi la concorrente ha aggiunto: "Mi auguro davvero che tu non debba mai vivere momenti come quelli che ho vissuto io, mi dispiace vedere da parte tua che sei qui per attaccarmi, invece di valutare la solidarietà femminile. Non vedo il senso della tua presenza e del tuo discorso".

Greta a Gianmaria: 'Emergi per la persona che sei'

Dopo il duro confronto con Soleil Sorge, Greta Giulia Mastroianni ha potuto incontrare anche il suo fidanzato Gianmaria Antinolfi, alla quale ha voluto dedicare parole di incoraggiamento: "Ti chiedo di farti riconoscere per la persona che sei, tu non sei così, vali molto di più, fatti coraggio e datti forza ed emergi per la persona che sei. Tu sei fantastico, io ho conosciuto un'altra persona non quella che c'è qua dentro. Io non voglio vedere questo".

Dopo il confronto della coppia, dallo studio di Canale 5 è intervenuta l'opinionista Adriana Volpe, che ha chiesto a Greta se mai si sentisse una seconda scelta, ma la giovane ha replicato con determinazione: "C'è stato un momento in cui mi sono sentita una seconda scelta, se vorrà veramente stare con me, mi dovrà dimostrare le cose".

Prima di uscire dalla casa del Grande Fratello, Greta Giulia Mastroianni ha detto: "Sto incitando Gianmaria a rimanere nella casa, per dimostrare a me e a tutti voi quello che è realmente".