Nella sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è entrato nel cast un nuovo personaggio. Infatti, nelle nuove puntate in onda su Rai 1 è presente Flora Gentile. La figlia di Achille Ravasi ha iniziato a lavorare come stilista nel negozio diretto da Vittorio Conti, sostituendo Gabriella Rossi. Nelle scorse settimane, in rete, era stato diffuso un copione della sceneggiatura della puntata 59, che andrà in onda nella settimana dal 29 novembre al 3 dicembre. In quei giorni, al Paradiso ci sarà una sfilata, nella quale Flora scomparirà e Umberto sarà confuso per l'assenza di Gentile.

Nel frattempo, al termine dello spettacolo, salirà sul palco Tina Amato che ringrazierà il pubblico e preparerà una sorpresa finale.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 3/12: Flora non sale sul palco per i ringraziamenti

L'episodio 59 verrà trasmesso su Rai 1 giovedì 2 dicembre e i dipendenti del negozio di moda saranno impegnati con una sfilata. In quell'occasione, prenderanno parte all'evento, oltre ai dipendenti di Vittorio Conti, anche i giornalisti, i fotografi e ci saranno anche personaggi legati indirettamente al Paradiso, fra i quali Tina Amato, Umberto Guarnieri e Marco di Sant'Erasmo. Il finale della sfilata sarà accompagnato da un adeguato commento musicale e tutte le modelle saliranno insieme in passerella per l'ultima volta.

Il pubblico sarà entusiasta e le luci si riaccenderanno su Tina. In quel momento, Umberto sarà confuso, non vedendo Flora salire sul palco per i ringraziamenti.

Il Paradiso delle signore, trame al 3/12: Umberto chiede a Marco come mai Flora non è presente

Guarnieri sarà perplesso non vedendo la stilista e, a quel punto, si rivolgerà a Marco di Sant'Erasmo, chiedendo come mai Flora non si è presentata, sapendo che, in realtà, avrebbe dovuto fare lei i ringraziamenti.

Il nipote della contessa Adelaide, disinteressato per la domanda dell'imprenditore, gli risponderà facendo una battuta. In particolar modo, Marco rivelerà a Guarnieri di essere abituato a frequentare le modelle dopo che hanno finito di sfilare.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Flora potrebbe indossare l'ultimo abito della sfilata

Tina Amato continuerà il discorso a conclusione della sfilata ma, nel frattempo, preparerà una sorpresa finale. Infatti, la sorella di Salvatore informerà i presenti che, in realtà, verrà presentato un ulteriore abito della collezione. Vittorio sarà ignaro di quanto organizzato, al punto che chiederà delucidazioni a sua cognata Beatrice e, nemmeno lei, sarà a conoscenza di quanto dovrà accadere. Dal momento che Umberto era a conoscenza che Flora doveva fare i ringraziamenti finali, potrebbe essere proprio lei ad indossare l'abito di punta della sfilata. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se Flora Gentile ricomparirà sul palco, sorprendendo i presenti.