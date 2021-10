Giuseppe Lojacono e il commissariato di Pizzofalcone sono tornati operativi e, tra azione e intricate indagini, dovranno risolvere casi in cui conterà tanto la tempestività quanto l'intuito. Sarà così anche nel quarto episodio della fiction, in onda lunedì 11 ottobre alle 21:25 su Rai 1. Il nuovo appuntamento, dal titolo "Nozze", sarà incentrato sull'omicidio di una giovane sposa appartenente ad una famiglia criminale da sempre in lotta con quella a cui appartiene il futuro marito. I poliziotti di Pizzofalcone dovranno scoprire chi l'ha uccisa, per evitare una guerra tra clan.

Anticipazioni I Bastardi di Pizzofalcone 3, quarto episodio: 'Nozze'

Nel quarto episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3 la trama si focalizzerà sul matrimonio tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane, appartenenti a due famiglie criminali da sempre rivali. L'unione dovrebbe, dunque, portare pace tra i due clan. Le anticipazioni rivelano che ciò non potrà avvenire poiché la futura sposa verrà trovata senza vita con indosso l'abito nuziale. Il compito del commissariato di Pizzofalcone saprà assicurare al più presto i colpevoli alla giustizia, prima che scoppi nuovamente la guerra tra le due famiglie. L'episodio dal titolo "Nozze" andrà in onda lunedì 11 ottobre a partire dalle 21:25 su Rai 1 e, contemporaneamente, sarà disponibile in diretta streaming su RaiPlay.

Cosa è accaduto nel terzo episodio de I Bastardi di Pizzofalcone 3: 'Rose'

Nel terzo appuntamento con I Bastardi di Pizzofalcone 3, dal titolo "Rose", la trama ha ruotato attorno ad un efferato omicidio in cui è rimasto coinvolto un poliziotto della squadra di Giuseppe Lojacono (Alessandro Gassmann). Si è trattato di Luigi Palma (Massimiliano Gallo), svegliatosi vicino al corpo senza vita di una giovane donna conosciuta in un bar.

Nel corso delle indagini portate avanti dalla squadra per scoprire chi abbia assassinato la ragazza, il vice questore si è ritrovato ad affrontare i fantasmi del suo passato. Inoltre, il dubbio che possa essersi macchiato lui stesso del crimine e il non poterne parlare ai suoi colleghi rende ancora più complicata la vicenda.

La nuova stagione de Bastardi di Pizzofalcone: le new entry e la trama orizzontale della stagione

La trama de I Bastardi di Pizzofalcone 3 è ripartita dalla violenta esplosione avvenuta alla fine della precedente stagione, un evento che ha sconvolto l'intero team di Lojacono. Dunque, il compito dell'ispettore e degli altri poliziotti è, non soltanto rimettere insieme i pezzi della loro vita personale e lavorativa, ma anche scoprire il colpevole dell'attentato. Le indagini sono portate avanti segretamente dalla squadra, ma i poliziotti devono affrontare l'arrivo da Roma di un procuratore (Ugo Dighero) che avvia un'indagine interna sul commissariato. Il clima di stress è inoltre alimentato dalla new entry Elsa Martini (Maria Vera Ratti), giovane commissario di polizia da poco assolto da un'accusa di omicidio.