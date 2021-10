All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 la giovane principessina Lulù continua a non nascondere il suo forte interesse nei confronti di Manuel Bortuzzo. Questo fine settimane, la produzione del reality show, ha messo in piedi il gioco del "kiss freeze", durante il quale i concorrenti quando sentivano la sirena del freeze dovevano fermarsi e baciare la persona che si trovavano davanti in quel momento. Ebbene, Manuel ha deluso le aspettative di Lulù, dato che ha preferito baciare il suo amico Aldo Montano piuttosto che lei.

Manuel preferisce baciare Aldo Montano e non Lulù durante il 'kiss freeze' al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Lulù ha ammesso la sua grande delusione nei confronti di Manuel Bortuzzo, dato che quando c'è stato il kiss freeze e Bortuzzo aveva la possibilità di baciarla, ha preferito non farlo.

Il nuotatore, infatti, ha scelto di baciare Aldo Montano ed ha lasciato senza parole la principessina, che successivamente sfogandosi in casa con gli altri concorrenti non ha nascosto la sua amarezza e la forte delusione.

"Davanti la gente ha preferito baciare Aldo", ha sbottato Lulù sottolineando che Manuel non l'avrebbe baciata perché in questo modo evita di alimentare ulteriore chiacchiericcio in merito al loro presunto flirt.

Lulù delusa da Manuel per il bacio dato ad Aldo al GF Vip

"Gli avrebbero detto: ma l'hai baciata? Come è stato dopo tanto tempo", ha proseguito ancora Lulù sottolineando il fatto che Bortuzzo non vorrebbe tutta questa ansia addosso.

Tuttavia, va detto che Manuel è stato molto chiaro nei confronti di Lulù e nel corso delle ultime settimane, ha ribadito alla ragazza di non essere interessato a costruire una relazione con lei all'interno della casa di Cinecittà.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Manuel e Lulù e se il nuotatore, nel corso delle prossime settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip 6, cambierà idea sul conto della giovane principessina, in queste ultime ore il "kiss freeze" organizzato dagli autori del reality show, ha garantito anche altri colpi di scena.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scatta il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip

Occhi puntati in primis su Soleil Sorge e Alex Belli. I due, ritrovandosi faccia a faccia proprio nel momento in cui è scattata la sirena del freeze, si sono scambiati un bacio sulle labbra e sul web in tanti si chiedono quale possa essere stata la reazione della moglie di Belli.

Delia Duran, infatti, nei giorni scorsi aveva storto il naso in merito a questa amicizia dirompente che sta nascendo in casa tra Alex e Soleil, al punto da ammettere di essere pronta ad entrare in casa per un confronto e mettere in chiaro le cose.