Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda il 14 e 15 ottobre su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Tina e Vittorio che si farà sempre più stretto mentre Gemma comincerà a essere gelosa delle attenzioni che vengono rivolte nei confronti di Stefania.

Gemma gelosa di Stefania: anticipazioni Il Paradiso 6 del 14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 che sarà trasmessa questo giovedì 14 ottobre su Rai 1 rivelano che ci sarà spazio per la gelosia di Gemma nei confronti delle attenzioni che sua mamma rivolge verso Stefania.

La nuova compagna di Ezio, infatti, inviterà la venere a casa per cenare tutti insieme e Gemma non gradirà affatto tale invito. Intanto Anna, dopo aver intrapreso la sua nuova avventura professionale al grande magazzino, stringerà un rapporto sempre più stretto con Beatrice.

Tina rifiuta la proposta di Vittorio Conti: spoiler Il Paradiso 6

E poi ancora, le trame di questa nuova puntata della soap opera di Rai 1 rivelano che Adelaide proverà in tutti i modi a recuperare il suo rapporto con Ludovica e le proporrà anche di far assumere il suo amato Marcello al Circolo, dove potrà prendere il posto di Parri, costretto ad assentarsi per un po' di tempo.

Spazio anche alla nuova proposta che Vittorio farà a Tina Amato: le chiederà di prendere parte al suo prossimo film, nelle vesti di protagonista assoluta ma la reazione della donna non sarà delle migliori.

Tina si rifiuterà di partecipare alla pellicola e così finirà per cestinare la proposta di Conti, mantenendo ancora il segreto su quanto le sta accadendo.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche il 15 ottobre, quando alle 15:55 sarà trasmessa l'ultima puntata di questa settimana su Rai 1.

Umberto difende Flora, Vittorio e Tina vicini: anticipazioni Il Paradiso 6 del 15 ottobre

Le anticipazioni riguardanti la trama della soap opera rivelano che Vittorio e Flora si troveranno già ai ferri corti dopo poche settimane di collaborazione insieme. Tuttavia, Umberto si schiererà dalla parte di Flora Ravasi e, in questo modo, finirà per indispettire la contessa Adelaide, che non gradirà il modo di fare di Guarnieri.

Vittorio Conti, invece, si lascerà andare sempre più nei confronti di Tina Amato. Gli spoiler della prossima puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 15 ottobre rivelano che l'uomo si sfogherà con Tina e le parlerà per la prima volta del suo addio con la moglie Marta.

Tina confessa il suo segreto al fratello: trama Il Paradiso 6 di venerdì

Intanto Tina deciderà di far chiarezza sul suo segreto e svelerà tutta la verità su quanto le sta accadendo, a suo fratello Salvatore. Dopo il ritorno in città, in seguito alla sua partenza per qualche giorno, avvolta nel mistero, Tina non ha proferito parola su quanto è successo e sui motivi che l'hanno spinta ad andare in Svizzera per un po' di tempo.

La donna, ai suoi genitori, ha detto che avrebbe partecipato a un Festival ma così non è stato. Soltanto nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore si scoprirà che in realtà Tina è andata a Zurigo per sottoporsi a una visita medica per un problema che ha riscontrato alle corde vocali.

Come reagirà Salvatore nel momento in cui scoprirà il segreto della sorella? Resterà in silenzio con mamma Agnese e papà Giuseppe oppure affronteranno insieme la situazione? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap di Rai 1.