Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda il 19 ottobre su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per nuovi colpi di scena. Tina, dopo aver confessato al fratello la verità sulle sue condizioni di Salute, continuerà a tacere con tutti gli altri, compreso Vittorio Conti. Intanto il rapporto tra Flora e Umberto diventerà sempre più intimo e la contessa non gradirà affatto questa vicinanza sospetta.

Tina nasconde la verità sulla sua malattia: anticipazioni Il Paradiso 6 del 19 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa il 19 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che Salvatore consiglierà a sua sorella di essere sincera con Vittorio.

Salvo, infatti, chiederà a Tina di raccontare tutta la verità a Conti sul suo stato di salute e su quel problema alle corde vocali che ha scoperto di avere.

La donna, però, non sarà convinta di questa proposta e continuerà ad andare avanti per la sua strada, tacendo quindi con tutti e senza svelare come la verità sul suo problema che rischia di compromettere anche la sua carriera professionale.

Salvatore Amato continua a corteggiare Anna

Intanto Salvatore continuerà a fare la corte ad Anna. Sebbene quest'ultima non abbia fatto i salti di gioia di fronte al corteggiamento del ragazzo, il giovane Amato deciderà di non darsi per vinto e proseguirà per la sua strada.

I due, tra l'altro, scopriranno di avere una passione comune: quella per i film del grande Totò.

E poi ancora le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6, che sarà trasmessa il 19 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per un avvicinamento sospetto tra Flora Ravasi e Umberto.

Tra i due, infatti, nascerà un feeling particolare che non passerà inosservato, complice anche il fatto che si ritroveranno a condividere lo stesso tetto.

Adelaide in crisi, Vittorio interviene per Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 del 19 ottobre

Sta di fatto che, la contessa Adelaide, dopo aver proposto a Flora di trasferirsi a villa Guarnieri, comincerà ad avere dei dubbi e arriverà a pentirsi della scelta fatta, dato l'avvicinamento che c'è stato tra la figlia di Ravasi e il commendatore Guarnieri.

Intanto Vittorio, dopo il rifiuto di Tina a prendere parte al suo film, deciderà di rivolgersi ad Orlando. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Conti chiederà ad Orlando di intervenire, affinché possa convincere il produttore del film a modificare la sceneggiatura.

Soltanto in questo modo, infatti, spera di riuscire a convincere Tina ad esserne la protagonista, senza sapere che la donna sta nascondendo a tutti il segreto legato alla sua malattia.