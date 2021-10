L'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato per tutta la settimana che va dall'11 al 15 ottobre 2021. Le nuove puntate, che andranno in onda su Rai 1, si preannunciano ricche di nuovi colpi di scena e di sorprese che non passeranno inosservate. Occhi puntati sul ritorno di Tina Amato, che deciderà di parlare apertamente del suo segreto che custodisce ormai da un po' di tempo. Spazio anche a un accesissimo faccia a faccia tra Vittorio Conti e la nuova stilista del grande magazzino.

Vittorio e Flora già in crisi: anticipazioni Il Paradiso 6 al 15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, che andranno in onda nel corso della settimana 11-15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio per un accesissimo scontro che vedrà protagonisti Vittorio e Flora.

La nuova stilista del grande magazzino, infatti, finirà per scontrarsi con il suo titolare di lavoro, complice il fatto che si ritroveranno ad avere delle idee differenti in merito alla nuova collezione del Paradiso.

Una situazione del tutto nuova per Conti dato che, fino a questo momento, era sempre andato d'amore e d'accordo con l'ex stilista del Paradiso, Gabriella. Cosa succederà a questo punto? Conti riuscirà a trovare un punto d'incontro e a entrare in sintonia con Flora Ravasi?

Anna viene assunta da Vittorio

In attesa di scoprirlo, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma nella settimana 11-15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per l'assunzione di Anna Imbriani.

Dopo aver avuto qualche timore iniziale, la donna deciderà di accettare la proposta che le è stata avanzata da Vittorio Conti e così verrà assunta come nuova aiuto contabile e lavorerà a stretto contatto con Beatrice.

Per fortuna tra le due donne si verrà a creare subito un rapporto di grande fiducia e d'immensa sintonia. Entrambe, infatti, si troveranno molto bene a lavorare insieme e non si esclude che tra di loro possa nascere anche una vera amicizia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso, che andranno in onda nella settimana fino al 15 ottobre su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Tina Amato dalla Svizzera.

Tina svela il suo segreto al fratello: anticipazioni Il Paradiso 6 al 15 ottobre

La donna rimetterà piede a Milano e in un primo momento continuerà a mantenere il suo silenzio in merito a questo segreto che ormai custodisce da troppo tempo, e che non ha voluto rivelare a nessuno.

Tuttavia, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, Tina deciderà di aprirsi e sentirà il bisogno di farlo con suo fratello.

Sarà proprio Salvatore il custode di questo segreto che gli verrà confessato da Tina e che sarà finalmente svelato anche al pubblico de Il Paradiso delle signore 6, nel corso della puntata di venerdì 15 ottobre.