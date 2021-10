In Una vita, dopo la morte di Ildefonso, Camino sprofonderà nella disperazione. A risollevarle il morale arriverà Maite Zaldua, la quale ritornerà ad Acacias per stare vicino alla sua amata. Solo in seguito Camino scoprirà che è stata la madre Felicia a far tornare la pittrice in città e grazie a questa scoperta madre e figlia faranno finalmente pace. Camino e Maite decideranno, poi, di trasferirsi a Parigi per vivere il loro amore lontano dagli occhi indiscreti degli abitanti di Acacias.

Una vita, anticipazioni: Maite torna ad Acacias dopo la morte di Ildefonso

Le trame di Una vita saranno ancora più avvincenti dopo la tragica morte di Ildefonso Cortes. L'uomo si suiciderà dopo lo scandalo relativo alla sua impotenza e lascerà vedova Camino, che sarà distrutta e faticherà a superare il dolore per la perdita del marito. Le cose però cambieranno nel momento in cui alla sua porta si presenterà Maite. Ebbene sì, la pittrice ritornerà ad Acacias e ribadirà a Camino il suo amore. Le due donne, dunque, non ci penseranno due volte a riallacciare la loro relazione.

Camino scopre che è stata Felicia a far tornare Maite e fa pace con la madre

Con il prosieguo delle puntate, Maite e Camino penseranno di trasferirsi a Parigi per vivere la loro storia lontane dagli occhi indiscreti dei vicini di Acacias.

Le due saranno consapevoli che anche in Francia il loro amore dovrà essere tenuto nascosto, almeno in pubblico. Prima della partenza Camino scoprirà una verità che la lascerà senza parole: verrà a sapere che Maite è tornata ad Acacias su invito di Felicia. Proprio madre e figlia avranno un confronto carico di emozioni, durante il quale Felicia dirà a Camino che, nonostante non riesca ancora ad accettare il suo amore per Maite, non le impedirà di essere felice con la pittrice.

Madre e figlia, quindi, riusciranno a fare pace.

Maite e Camino dicono addio a Una vita e si trasferiscono a Parigi

Dopo il lutto per la perdita di Ildefonso, per Camino sembrerà aprirsi un nuovo capitolo della sua vita. Dopo la riappacificazione con la madre, la giovane Pasamar non abbandonerà l'idea di lasciare Acacias. Nel corso delle prossime settimane i telespettatori di Una vita diranno quindi addio ai personaggi di Camino e Maite.

Le due donne, infatti, faranno le valigie e senza salutare nessuno saliranno su un treno direzione Parigi. Sarà così che due dei personaggi più amati della soap tv iberica usciranno di scena. Si conclude in questo modo una delle più appassionanti storie d'amore di Una vita. Per non perdere nulla di questa storyline, non resta che seguire tutti i prossimi appuntamenti della soap ambientata ad Acacias, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:10.