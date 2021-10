Si fa sempre più incessante la voce secondo cui Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sarebbero protagonisti di una crisi d'amore, che potrebbe trovare fondamento in un nuovo intervento dell'argentina. Riattivatasi sui social in queste ore, la showgirl ha condiviso un messaggio che invita a restare single, a meno che non trovi la persona giusta. Parole sospette di un'annunciata rottura tra Belen e Antonino, a poco tempo dalla nascita della loro bambina.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, rottura annunciata? L'indiscrezione

Il Gossip del momento sulla presunta crisi d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è stato lanciato dai blogger Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli.

Quest'ultimi, nel dettaglio, hanno riportato via Instagram quanto segue: "Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto. Scoop targato Alessandro Rosica e Biagio D'Anelli”. Tuttavia, la speranza dei blogger, condivisa dai fan dei due vip, su una riappacificazione tra Belen e Antonino rispetto alla loro presunta rottura, sembrerebbe sfumare. Questo, dal momento che Rodriguez sembra aver lanciato si Instagram degli indizi riconducibili ad una crepa insanabile nel rapporto con Spinalbese.

Il messaggio di Belen Rodriguez fa pensare ad una rottura con Antonino Spinalbese

Riattivatasi tra le Instagram stories nelle ultime ore, Belen Rodriguez potrebbe aver confermato il pettegolezzo sulla sua presunta rottura con Antonino Spinalbese con un insolito repost. La modella ha infatti condiviso il messaggio della pagina Instagram di Simone Carponi, che esorta a restare single fino a quando non si sia trovata la persona giusta: "Resta single fino a che non trovi quella persona che non abbia paura della tempesta, che danzerà con te sotto la pioggia e con una lacrima sul suo viso, che non noterai a causa della pioggia".

Il messaggio, poi, prosegue: "Ti dirà che sei la cosa più bella che non cercava, ma che sotto sotto sperava di trovare".

I genitori vip appaiono lontani

Mentre le voci su una crisi profonda tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano trovare fondamento nell'ultimo intervento sui social della modella, i due vip appaiono tra loro distanti.

Reduci dalla nascita della loro bimba, Luna Marie, nata lo scorso luglio 2021, Belen e Antonino non si mostrano da tempo più insieme, sia nella vita reale, che sui social, dove non pubblicano più foto di coppia.