Cambia la programmazione de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera pomeridiana di Rai 1 che questo lunedì non sarà trasmessa nel classico orario delle 15:55 circa. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti della rete ammiraglia, rivelano che ci saranno una serie di modifiche e, in particolar modo, cambierà l'orario di inizio della puntata odierna de Il Paradiso 6, la quale sarà in onda in anticipo di ben due ore rispetto alla programmazione abituale.

Rai 1, cambio programmazione oggi 4 ottobre: Il Paradiso 6 anticipa l'inizio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il palinsesto de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che questo lunedì 4 ottobre, ci sarà un inizio di settimana decisamente anomalo per gli spettatori e fan della soap.

Il nuovo episodio, infatti, non andrà in onda come di consueto dopo l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone, ma anticiperà l'inizio di ben due ore.

L'appuntamento con Il Paradiso 6, infatti, è in programma alle ore 14:00 vale a dire subito dopo l'edizione di pranzo del Tg1 e non sarà trasmessa nel consueto slot orario delle 15:55.

Il motivo di questa variazione di programmazione di oggi ha a che fare con la messa in onda di un lungo speciale del Tg1 dedicato ai risultati delle elezioni amministrative, che sarà in onda proprio al termine della puntata della soap opera e andrà avanti fino alle 18:45.

Da domani Il Paradiso 6 ritorna al vecchio orario

A farne le spese, quindi, saranno Oggi è un altro giorno ma anche La Vita in diretta, il talk show condotto con successo da Alberto Matano, che torneranno in onda regolarmente da domani.

Martedì 5 ottobre, infatti, anche Il Paradiso delle signore 6 tornerà nella sua collocazione standard: la soap sarà trasmessa come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, sfidandosi con Uomini e donne e il daytime di Amici.

Oggi pomeriggio, invece, l'episodio della soap con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, dovrà vedersela contro Beautiful e Una Vita, le due soap campioni di ascolti in onda da svariati anni su Canale 5.

Le trame de Il Paradiso delle signore 6: Flora nuova stilista

In attesa del verdetto auditel per Il Paradiso dopo questo cambio programmazione, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate previste dal 4 all'8 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese.

Occhi puntati sull'assenza di Tina Amato che ha dovuto lasciare Milano per una trasferta a Zurigo mentre Flora Ravasi verrà assunta ufficialmente come nuova stilista del grande magazzino, prendendo così il posto di Gabriella.

Spazio anche alle vicende di Giuseppe Amato che, in questi nuovi appuntamenti, riceverà delle informazioni poco rassicuranti da parte della sua amante Petra, che ha lasciato in Germania.

Intanto Salvatore si ritroverà a fare i conti con un secco rifiuto da parte di Anna Imbriani, la quale non sembra essere affatto intenzionata a cedere al corteggiamento e alle lusinghe del giovane Amato.