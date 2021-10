I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, la fortunata soap opera turca del primo pomeriggio di Canale 5 che continua a registrare risultati d'ascolto molto positivi in daytime. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi rivelano che ci sarà una storyline che acquisterà i sapori del giallo e che avrà come protagonisti Alexander, Aydan e Ayfer. Lo chef che ha fatto "strage di cuori" si ritroverà diviso tra le due donne e alla fine deciderà di proseguire la frequentazione con la zia di Eda.

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui lo chef sarà vittima della vendetta di Aydan.

Alexander rifiuta Aydan: trame turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che lo chef Alexander sarà al centro dell'attenzione e si ritroverà diviso tra due donne. Aydan e Ayfer si renderanno conto di aver perso entrambe la testa per l'uomo ma, alla fine, ad avere la meglio sarà la zia di Eda.

Sta di fatto che Aydan ha accettato di farsi da parte ma ha continuato ad osservare lo chef, convinta del fatto che non fosse fedele al 100%.

E, in effetti, durante la relazione con Ayfer, lo chef ha continuato a sedurre altre donne cercando però di non farsi scoprire dalla sua dolce metà.

Gli spoiler della soap opera di Canale 5 rivelano che col passare del tempo Alexander tornerà a fare il "piacione" anche con Aydan e cercherà così di conquistarla, svelandole che con Ayfer ci sono dei seri problemi di coppia che non fanno ben sperare per il loro futuro insieme.

Aydan e Ayfer si vendicano contro lo chef

E così Aydan deciderà di dare una possibilità allo chef: riuscirà a sottrarlo alle attenzioni della zia di Eda ma ben presto scoprirà che anche lei è solo una delle tante.

Recatasi al ristorante, Aydan lo troverà in compagnia di un'altra donna e questo per lei sarà davvero troppo. Le anticipazioni turche di Love is in the air, rivelano che a quel punto Aydan e Ayfer decideranno di coalizzarsi ed entrambe si recheranno dallo chef per vendicarsi.

La mamma di Serkan, però, finirà per perdere il controllo della situazione e colpirà Alexander con una pesante bottiglia di vetro, al punto che l'uomo cadrà al suolo, privo di sensi.

Un duro colpo per la donna, la quale comincerà a fare i conti col panico, temendo che lo abbia ucciso, dato che Alexander si troverà in una pozza di sangue.

La mamma di Serkan rischia il carcere: anticipazioni turche Love is in the air

Le trame turche della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui l'uomo sparirà nel nulla.

Il suo corpo non verrà più ritrovato e Aydan comincerà ad aver paura di poter subire delle ripercussioni legali. La mamma del giovane Bolat, infatti, sarà convinta del fatto che dopo quanto è accaduto, dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni in carcere.

L'ennesimo colpo di scena si verificherà nel momento in cui le due donne verranno sorprese da una pattuglia della polizia, che vorrà interrogarle su quanto è successo.