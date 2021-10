Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo la sua messa in onda quotidiana su Rai 1. Tra i protagonisti indiscussi continua a esserci Salvatore Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio. Una sesta stagione rocambolesca per Salvatore il quale, dopo aver fatto i conti con l'addio di Gabriella, ha scelto di voltare pagina e sembra che si stia innamorando per davvero della new entry Anna Imbriani. Tra i due sboccerà l'amore? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'attore stesso che veste i panni del giovane Amato nella soap di Rai 1.

Il successo della soap Il Paradiso delle signore

In una recente intervista a Today, Emanuel Caserio ha tracciato un bilancio di queste prime stagioni de Il Paradiso delle signore in daytime, sottolineando l'incremento notevole di ascolti che la soap ha avuto nel corso degli anni.

Nel 2018, al debutto, la soap aveva fatto molta fatica a imporsi tra i programmi del pomeriggio e lo share non era affatto positivo.

La media di ascolti si aggirava sul 9-10% di share, numeri che facevano temere una chiusura definitiva dopo la prima stagione daily.

Col passare dei mesi, però, gli ascolti sono cresciuti e oggi con la sesta stagione,Il Paradiso delle signore è costantemente uno dei programmi più visti del pomeriggio di Rai 1, con una media che arriva a toccare anche il 19%.

'Spero non finisca mai', ammette l'attore di Salvatore parlando de Il Paradiso delle signore

Dati positivi che molto spesso permettono alla soap, con protagonisti Emanuel Caserio, Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, di battere la concorrenza Mediaset (che a quell'ora propone il segmento finale di Uomini e donne e la striscia del daytime di Amici 21).

"Spero non finisca mai questa esperienza. Sta andando bene, soprattutto rispetto a come abbiamo iniziato", ha ammesso l'attore di Salvatore ricordando i dati poco entusiasmanti della prima stagione daily della soap, che per fortuna sono stati spazzati via dagli ottimi ascolti di questa sesta stagione.

"È un cast fortunato, si è creata una vera e propria famiglia" ha ammesso l'attore aggiungendo che secondo lui tutto questo arriva anche al pubblico da casa che segue gli episodi della soap.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà amore tra Anna e Salvatore ne Il Paradiso 6?

Cosa succederà nel corso delle prossime puntate della soap? Quali saranno le novità legate al personaggio di Salvatore Amato?

L'attore Emanuel Caserio nell'intervista ha sottolineato di non aver mai visto un personaggio meno fortunato del suo Salvatore.

"Questa stagione promette bene. Salvatore è molto preso da Anna, incrociamo le dita", ha dichiarato Caserio senza s sbilanciarsi più di tanto su quanto potrebbe accadere con Imbriani nel corso delle prossime settimane.