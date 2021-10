Nello studio di Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci non mancano di lanciarsi frecciatine. Questa edizione è ormai entrata nel vivo delle dinamiche e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire l'evolversi delle varie frequentazioni nate all'interno del programma. A tal proposito, c'è un colpo di scena per Gemma e Costabile, che sembravano ormai essere una coppia a tutti gli effetti. Come svelato dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma è stata lasciata per l'ennesima volta. Riuscirà mai a trovare l'amore? Forse, l'uomo giusto potrebbe essere più vicino di quanto possa pensare.

Uomini e Donne anticipazioni, Gemma lasciata da Costabile

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, per Gemma arriverà una doccia fredda. I momenti di passione con Costabile e il bacio di sedici minuti saranno per lei solo un ricordo. Eh sì, perché il cavaliere avrà la certezza che Gemma sia più interessata alle telecamere che a lui, visto che non avrà intenzione di lasciare la trasmissione.

Sarà così che Costabile chiuderà con Gemma, che reagirà con un pianto a dirotto. La dama torinese proverà poi a uscire con un altro cavaliere del parterre, ma le cose andranno male e verrà scaricata di nuovo. Insomma, per Gemma non è ancora arrivato il momento di vivere una storia d'amore.

Non mancano le critiche alla sua persona, da parte di Tina e di una fetta di pubblico, convinti che Gemma voglia solo visibilità.

A movimentare ulteriormente le acque ci ha pensato Barbara De Santi, ex dama di Uomini e donne.

Armando Incarnato interessato a Gemma? Barbara fa scoppiare la bufera sui social

Di recente, un’ex dama del Trono Over ha lanciato un’indiscrezione inaspettata sul dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Barbara De Santi: “Oh bene, che si stia formando una nuova coppia Gemma e Armando?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avevo notato da settembre che Armando aveva un debole per Gemma, ora ne ho avuto conferma”, ha scritto sui social.

Secondo Barbara, Armando sarebbe interessato a Gemma in quanto pronto a difenderla in ogni occasione a Uomini e Donne, in particolar modo durante le discussioni con Isabella Ricci. Di diverso avviso è proprio Isabella.

Secondo la dama, Armando, Gemma, Ida e Biagio avrebbero una sorta di accordo fuori dal programma, ipotesi che è scaturita a seguito delle continue insinuazioni di Incarnato riguardo la pagina Instagram che porta il suo nome.

Isabella, nella sua intervista all'ultimo numero di Uomini e Donne magazine ha infatti dichiarato: ''Ho la netta sensazione che Gemma e Biagio si siano messi d'accordo fuori dalla trasmissione''. A conferma della sua ipotesi, il fatto che la dama torinese non si ricordi dei baci scambiati con Biagio ai tempi della loro frequentazione.