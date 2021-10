La serie televisiva italiana Fino all'ultimo battito, giovedì 28 ottobre andrà in onda in prima serata su Rai 1 con la sesta e ultima puntata.

In particolare, nel finale di stagione il boss Cosimo Patruno minaccerà di sterminare tutta la famiglia di Diego se l'intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi non dovesse andare a buon fine. In particolare, il mafioso dirà che inizierà a uccidere proprio il piccolo Paolo per primo. Inoltre, il primario rischierà ancora una volta di perdere la sua futura moglie Elena.

Diego dovrà salvare la vita a Rocco che verserà in pessime condizioni di salute

Nella sesta e ultima puntata di giovedì 28 ottobre andranno in onda l'undicesimo e il dodicesimo episodio della fiction targata Rai.

Entrando nello specifico della trama del finale di stagione, Rocco verserà in gravissime condizioni di salute dopo essere stato investito da uno degli uomini del boss Patruno. Allo stesso modo, il matrimonio di Diego e Elena salterà perché Anna riceverà una telefonata in cui le diranno dell'incidente di suo padre. Tutti accorreranno in ospedale e Diego si prenderà cura dell'ex marito della sua futura moglie. In particolare, il medico eseguirà una delicatissimo intervento chirurgico su Rocco, il quale si salverà ma rimarrà in coma.

Nel mentre per Diego Mancini diventerà impossibile gestire tutta la pressione di Cosimo.

Cosimo minaccia di uccidere Paolo se l'intervento non dovesse riuscire

Diego sarà terrorizzato all'idea di perdere Rocco, in quanto si sente responsabile per l'incidente che l'ex calciatore ha subito. Inoltre, il medico non riuscirà più a vivere con i sensi di colpa e per lui arriverà il delicato momento di condividere con qualcuno il "macigno" che porta sulle sue spalle.

Proprio per questo motivo, il protagonista deciderà di confidarsi con Elena e dirle tutta la verità.

La reazione della donna però non sarà quella sperata da Diego. Infatti, Elena quando scoprirà tutta la verità, deciderà di lasciare l'uomo, in quanto troppo ferita da lui e da tutte le bugie che ha raccontato nell'ultimo periodo.

Nel frattempo, Rosa continuerà la sua lotta contro il suocero per fare in modo che suo figlio Mino non abbia contatti con lui. Per fare in modo che ciò avvenga, la donna si farà aiutare da Nicola.

Intanto, giungerà il momento in cui Diego dovrà operare Cosimo. Quest'ultimo però minaccerà il medico e dirà che se l'operazione dovesse andare male, ucciderà tutta la sua famiglia, iniziando proprio dal piccolo Paolo.