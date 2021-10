Ida Platano continua a essere nell'occhio del ciclone a Uomini e donne. La dama del trono over, in queste ultime ore, è finita nel mirino di una ex protagonista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Trattasi di Barbara De Santi, la quale si è lasciata andare a un durissimo sfogo nei confronti della dama amica di Gemma Galgani, usando parole molto forti che non sono passate inosservate e che potrebbero spingere Ida a replicare con durezza.

Duro attacco contro Ida Platano a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ex star di Uomini e donne trono over ha lanciato delle pesanti frecciatine nei confronti della dama Ida Platano, criticando gli ultimi avvenimenti che ci sono stati in studio in queste settimane.

La dama ha chiuso la sua relazione con Marcello e lo ha accusato di averla presa solo in giro. Accuse che sono state rigettate al mittente dal cavaliere che, nel frattempo, ha scelto di rimettersi in gioco e di provare a conoscere nuove dame.

Barbara De Santi si è scagliata contro Ida e ha "osannato" Tina Cipollari, sostenendo che solo l'opinionista del programma di Maria De Filippi è colei che dice sempre la verità in quello studio.

Barbara De Santi si scaglia contro Ida Platano e lancia una pesante offesa

"Ridacchia, attacca, insinua e poi non è capace di proferire parola per spiegare", ha sentenziato Barbara scagliandosi contro la dama di Uomini e donne che ha poi definito anche "insopportabile".

Insomma un attacco al vetriolo quello di Barbara rivolto nei confronti di Ida e non ha risparmiato neppure delle frecciatine rivolte al cavaliere Armando Incarnato, anche lui ancora presente in studio e alla ricerca del suo "vero amore".

In attesa di scoprire quale sarà la reazione di Ida Platano di fronte a queste offese che sono state pronunciate dall'ex protagonista di Uomini e donne, in queste ore sembrerebbe che la dama amica di Gemma abbia voltato pagina con il cavaliere Diego.

Ida ritrova la serenità con Diego a Uomini e donne: lui si dichiara

L'ex calciatore in una recente intervista rilasciata al magazine del programma di Maria De Filippi ha ammesso di essersi preso una cotta nei confronti della dama, al punto da ritenere che il suo sia a tutti gli effetti un colpo di fulmine. Addirittura Diego ha ammesso di non avere paura a lasciare la sua città (Roma) e anche il suo lavoro per potersi trasferire da Ida e stare al suo fianco per vivere questa relazione.

Per il cavaliere, infatti, vale la pena rischiare dato che per Ida sente di provare dei sentimenti e delle sensazioni che ormai non provava più da svariato tempo. Cosa succederà nelle prossime settimane? Lasceranno insieme il programma? Lo scopriremo nel corso delle nuove registrazioni di U&D.