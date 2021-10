Tra i personaggi più amati de Il Paradiso delle signore 6 vi è sicuramente quello di Tina Amato, interpretata dall'attrice Neva Leoni. Dopo un lungo periodo di assenza sul set della soap opera in onda su Rai 1, la bella Tina è tornata di nuovo in scena e la sua presenza non è passata affatto inosservata, al punto che potrebbe essere lei la nuova donna in grado di far battere il cuore di Vittorio Amato. Intanto, però, in una recente intervista l'attrice ha parlato anche della sua vita privata fuori dal set, annunciando che nel 2022 convolerà a nozze.

L'attrice di Tina Amato de Il Paradiso 6 annuncia il matrimonio

Nel dettaglio, Neva Leoni si è raccontata a "cuore aperto", rivelando che la sua relazione con Claudio Colica, componente del duo comico "Le Coliche", prosegue nel migliore dei modi e i due sono ormai pronti per convolare a nozze insieme.

Neva e Claudio sono fidanzati da oltre sette anni: si sono conosciuti quando l'attuale protagonista de Il Paradiso delle Signore 6, lavorava sul set della fiction "Che Dio ci aiuti" con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

Da quel momento è nata un'amicizia che poi si è trasformata in amore e adesso stanno organizzando il loro matrimonio. L'attrice, infatti, doveva sposarsi già nel 2021 poi, però, con l'arrivo della pandemia hanno dovuto rimandare il loro giorno più bello.

Neva Leoni si sposa: alla festa presenti i colleghi de Il Paradiso 6

Neva, però, ha svelato che assieme al suo compagno hanno scelto di sposarsi questa estate 2022: non sanno ancora la data ufficiale ma l'attrice di Tina ha svelato che alla sua festa nuziale ci saranno anche diversi colleghi che compongono la grande famiglia della soap Rai.

In attesa di scoprire la data ufficiale delle nozze di Neva Leoni e chi saranno i protagonisti della soap opera che parteciperanno alla festa nuziale, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Tina Amato continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: Tina deve essere operata

Nel corso delle puntate che andranno in onda questo autunno su Rai 1, Amato scoprirà di avere un serio problema alle corde vocali: è questo il motivo che l'ha spinta ad abbandonare momentaneamente la sua carriera da cantante, dopo il grande successo riscontrato in giro per il mondo.

Tina, in un primo momento, preferirà non far sapere nulla ai suoi familiari poi però confesserà la verità al fratello Salvatore Amato.

Solo in un secondo momento, quando le sue condizioni diventeranno maggiormente serie e Tina sarà costretta a sottoporsi ad una delicata operazione, deciderà di confessare la verità sulle sue condizioni di salute anche a Vittorio Conti.