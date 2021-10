Prosegue l'appuntamento domenicale con Amici 21 e, il prossimo 17 ottobre, andrà in onda la quinta puntata di questa nuova edizione che sta riscuotendo un buon successo dal punto di vista degli ascolti. La registrazione di questo nuovo speciale è avvenuta mercoledì pomeriggio e non sono mancati i colpi di scena. I riflettori erano posti in primis sulle sorti della cantante Flavia (il cui nome d'arte è Flaza) messa in discussione dopo aver infranto le regole del programma. Spazio anche a due nuove eliminazioni dirette e, ad avere la peggio, è stato anche il ballerino Mattias (in arte Matt).

Le anticipazioni sulla quinta puntata di Amici 21, in onda il 17 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Amici 21 che sarà trasmessa questa domenica 17 ottobre nel pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità.

Innanzitutto l'eliminazione di Inder è confermata: dopo essere stato cacciato dalla scuola per volere della prof Anna Pettinelli, i fan della trasmissione Mediaset speravano di rivederlo nel corso del prossimo appuntamento ma così non è stato.

Inder ormai non fa più parte del cast di allievi di questa edizione e la conferma ufficiale è arrivata anche sui social del cantante stesso, che ha pubblicato un messaggio di ringraziamento dichiarando finita la sua esperienza nella scuola di Maria De Filippi.

Flavia non è stata cacciata via, Mattias eliminato: anticipazioni Amici 21

Cosa ne sarà invece del futuro di Flavia nella scuola? Le anticipazioni di Amici 21 rivelano che, sebbene anche lei abbia trasgredito le regole dello show, la prof Lorella Cuccarini non ha deciso di punirla con l'espulsione immediata dalla scuola.

Nella puntata del 17 ottobre, Flavia (in arte Flaza) non si esibirà dal vivo: la sua maglia risulta ancora sospesa ma continua a far parte del cast di allievi del talent show.

In questo nuovo appuntamento in onda domenica pomeriggio su Canale 5 ci sarà spazio anche per nuove sfide. Al centro dell'attenzione finirà il ballerino Mattias che durante una nuova sfida ha avuto la peggio contro la new entry Guido ed ha dovuto così lasciare per sempre il suo banco nella scuola.

Doppia eliminazione da Amici 21, le anticipazioni del 17 ottobre

Ma questa non è stata l'unica eliminazione della quinta puntata di Amici 21. Le anticipazioni sul programma di Canale 5, rivelano che ad avere la peggio questa settimana è stata anche Elisabetta: anche per lei, dopo una sfida diretta, è giunto il momento di lasciare per sempre la scuola della De Filippi e rinunciare così al suo sogno.

Tra gli ospiti di questa settimana, invece, va segnalato il ritorno dei The Kolors guidati dal leader Stash, che si sono esibiti dal vivo presentando il nuovo singolo.