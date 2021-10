Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda nella settimana dall'11 al 15 ottobre 2021, rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati in primis su Flora Ravasi che accetterà il nuovo lavoro di stilista al grande magazzino ma si troverà subito ai ferri corti con Vittorio. Tina Amato, invece, rientrerà a Milano dopo un periodo di assenza e deciderà di fare chiarezza con suo fratello.

Flora e Vittorio subito in guerra: anticipazioni Il Paradiso 6 al 15 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse fino al 15 ottobre 2021, rivelano che per Flora Ravasi arriverà il momento di intraprendere questa nuova avventura come stilista del grande magazzino, dopo essere stata scelta da Vittorio Conti.

La figlia del defunto Ravasi, però, ben presto si troverà in difficoltà per quanto riguarda il lancio della nuova collezione e questa situazione, la porterà ad avere il primo faccia a faccia molto teso con Vittorio Conti.

A distanza di pochi giorni dall'arrivo di Flora, Conti si ritroverà già ai ferri corti con la donna: riusciranno a trovare un punto di incontro, tale da permettere a entrambi di portare avanti questa collaborazione?

Adelaide trova la lettera del defunto Achille per Flora

Inoltre, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 15 ottobre, rivelano che ci sarà spazio anche per il piano diabolico della contessa Adelaide, la quale deciderà di accogliere Flora in casa.

Lo scopo della contessa, però, è un altro: intende entrare in possesso della famigerata lettera che Achille aveva scritto prima della morte per sua figlia Flora.

Dopo varie peripezie, Adelaide riuscirà nel suo perfido intento e così metterà le mani su questa ambita lettera che potrebbe nascondere nuovi segreti e portare a clamorosi colpi di scena.

Il ritorno di Tina Amato: trame Il Paradiso 6 fino al 15 ottobre

Occhi puntati anche su Tina Amato. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6, nella settimana dal 11 al 15 ottobre 2021, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno della donna che ricomparirà a Milano dopo un periodo di assenza.

Infatti Tina ha mentito ai suoi familiari, facendo credere loro di dover andarsene per prendere parte a un celebre Festival a Zurigo.

In realtà, la donna si è recata in Svizzera per sottoporsi a una visita medica. Solo in queste nuove puntate della soap, Tina deciderà di svelare il proprio segreto al fratello Salvatore.

Spazio anche alle vicende di Anna Imbriani: dopo la proposta lavorativa che le è stata fatta da Vittorio, l'ex venere deciderà di accettarla e così si ritroverà a lavorare al fianco di Beatrice, con la quale nascerà subito una buonissima intesa.