Le anticipazioni di Un posto al sole dal 25 al 29 ottobre 2021 promettono diversi colpi di scena per i telespettatori di Rai 3.

Gli spoiler sulle nuove puntate anticipano un epilogo positivo per Renato: la polizia lo scagionerà per l'accusa di violenza sulla giovane Picardi. Intanto Silvia, dopo il confronto con Rossella, si troverà davanti un bivio e dovrà prendere un'importante decisione sentimentale. Filippo Sartori si allontanerà per un po' di tempo dai suoi affetti, destando grosse preoccupazioni. Intanto, contestualmente, Serena dovrà recarsi in ospedale: il momento del parto è vicino.

Spoiler Upas fino al 29/10: Renato libero dalle accuse

La posizione penale di Renato Poggi come possibile aggressore di Susanna viene finalmente scartata dalla polizia. Il problema però non sarà risolto, nessuno sospetterò di Mattia e qualcun altro potrebbe cadere nella trappola dell'uomo.

Intanto Guido e Mariella tenteranno di convincere Speranza a tornare sui suoi passi, la ragazza vuole annullare l'iscrizione alla facoltà Veterinaria. Ci riusciranno? Le anticipazioni lasciano ben sperare.

Nel frattempo, in occasione del battesimo del piccolo Palladini, Alberto non perderà occasione per scontrarsi con il giovane Patrizio.

Un posto al sole: Filippo sparisce mentre Serena è vicina al parto

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre 2021, svelano il proseguo dei dolori di Serena, i quali la avvicineranno al parto molto prima del previsto.

L'apprensione maggiore sarà proprio verso Filippo, l'uomo sparirà rendendosi irreperibile, si isolerà per ritrovare un suo momento lontano dal mondo.

Sartori, infatti, deciderà di andare al cinema senza alcuna compagnia: lo stesso luogo dove pochi giorni prima Serena lo aveva portato con la speranza di fargli tornare la memoria o, quantomeno qualche ricordo. L'isolamento lo porterà a chiudere il cellulare, non pensando che, proprio nelle stesse ore, possa diventare nuovamente padre.

Spoiler Upas: Serena dà alla luce Elisabetta

Roberto Ferri, dopo tale comportamento, mortificherà il figlio chiedendogli più volte spiegazioni. Spiegazioni che saranno rimandate, visto che Serena si avvicina al momento tanto atteso: entrare in sala parto. Dunque, dopo tante disavventure, Filippo potrà tenere tra le sue braccia la piccola Elisabetta.

Nel frattempo Marina deciderà di restare sempre più vicino al consorte Fabrizio, l'uomo si troverà davanti grosse problematiche e di conseguenza dovrà prendere una serie di decisioni importanti per salvare il pastificio.