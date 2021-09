L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei più seguiti del pomeriggio targato Rai 1. Giorno dopo giorno, gli ascolti della soap continuano a crescere sempre più e i nuovi colpi di scena sono in arrivo nel corso delle prossime settimane di programmazione. Occhi puntati su Vittorio Conti che, sul finire di questa sesta stagione, potrebbe addirittura uscire di scena. Spazio anche alle vicende di Tina Amato e a quel segreto che la riguarda e che ha a che fare con la sua salute.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: Vittorio ritrova l'amore

Nel dettaglio, al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6 continueranno ad esserci le vicende di Vittorio Conti.

Dopo l'addio di sua moglie Marta, l'uomo ha ripreso in mano le redini della sua vita.

In questa sesta stagione della soap opera si dedicherà prima al suo lavoro, mettendo in atto un po' di novità che riguardano il grande magazzino.

Successivamente, però, anche Vittorio si dedicherà all'amore: l'attore Alessandro Tersigni ha ammesso che ci sarà un ritorno che tornerà a far battere il cuore al suo Conti. Possibile che la nuova fiamma di Vittorio sia Tina oppure Anna Imbriani? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Vittorio Conti potrebbe uscire di scena dalla soap

Tuttavia, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, in queste ore ci sono dei retroscena che circolano dietro le quinte del set de Il Paradiso delle signore, legate ad una possibile uscita di scena di Vittorio dalla soap opera.

Non si esclude, infatti, che nelle ultime puntate di questa stagione, Conti possa annunciare di doversi assentare per un po' di tempo per un nuovo impegno lavorativo, che potrebbe tenerlo lontano da Milano per qualche tempo.

In tal caso, l'assenza del personaggio di Vittorio potrebbe proseguire anche nel corso dei primi mesi di messa in onda de Il Paradiso delle signore 7, dato che la Rai ha già confermato la soap anche per la stagione televisiva 2022/2023.

Tina Amato potrebbe essere malata: retroscena Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata al Vittorio Conti, i retroscena de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Tina Amato.

La donna, dopo aver dovuto organizzare un viaggio in fretta e furia a Zurigo, confermerà di avere un segreto custodito in quel telegramma che le è arrivato a Milano.

Tina Amato, infatti, è stata convocata in Svizzera per una visita in un centro medico e, non si esclude, che la donna possa avere una malattia e necessita quindi di cure mediche. Un giallo che riguarderà i membri di casa Amato e che verrà risolto nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.