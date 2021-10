Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021 in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Vittorio Conti che si ritroverà ad essere truffato e raggirato da Tina Amato. Spazio anche alle vicende di Gloria ed Ezio che si ritroveranno di nuovo "faccia a faccia" dopo essersi persi di vista, mentre Adelaide continuerà a mettere in difficoltà Marcello.

Vittorio viene truffato da Tina: spoiler Il Paradiso delle signore 25-29 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nella settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che Tina cambierà idea in merito all'idea di prendere parte al film che sta preparando Vittorio.

Nonostante il suo problema alle corde vocali, la donna accetterà la proposta, ma terrà all'oscuro Vittorio dei suoi problemi di salute e del fatto che non può sforzare la sua voce.

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Tina avrà un "lampo di genio". La giovane Amato, infatti, scoprirà che Anna Imbriani canta molto bene e per questo motivo le proporrà di cantare al suo posto ma di tenere all'oscuro Vittorio di quanto sta accadendo.

Adelaide agisce contro Marcello

In questo modo, quindi, quando Tina consegnerà il demo musicale nelle mani di Conti, lo trufferà clamorosamente. La donna, infatti, non gli farà presente che la voce registrata non è la sua bensì quella di Anna.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 29 ottobre 2021, rivelano che Adelaide continuerà ad agire alle spalle di Marcello, dopo averlo fatto assumere al Circolo.

In vista di una serata importante che si terrà al Circolo, la perfida contessa metterà a punto un piano che dovrebbe mettere in grande difficoltà Marcello.

Peccato, però, che l'obiettivo della donna fallirà miseramente, dato che Marcello riuscirà a risolvere nel migliore dei modi questo imprevisto.

Gloria rivede il suo ex Ezio Colombo: trame Il Paradiso 6 al 29 ottobre

Spazio anche alle vicende di Gloria, la quale deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita e di tornare a lavorare di nuovo all'interno del Paradiso delle signore.

La donna è consapevole del fatto che presto si ritroverà di fronte il suo ex Ezio e questo fatidico incontro avverrà prima del previsto.

Ezio resterà a dir poco perplesso e meravigliato nel momento in cui avrà modo di rivedere Gloria.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 fino al 29 ottobre 2021, rivelano che l'incontro tra i due non sarà dei migliori ed Ezio chiederà alla donna di sparire dalla sua vita e di andare via per sempre da Milano.