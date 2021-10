Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni degli episodi che stanno andando in onda in Germania. Gerry penserà di prendere in affitto per Shirin il locale per farle gestire il salone delle bellezze che si trova all'interno dell'albergo a cinque stelle. Nel frattempo, Werner (interpretato dall'attore Dirk Galuba) avrà un collasso dopo aver sentito alcune parole da parte della perfida Ariane (interpretata dall'attrice Viola Wedekind). Intanto, Hildegard deciderà di parlare con Robert (interpretato dall'attore Lorenzo Patané) per farlo ritornare.

Infine, Cornelia (attrice Deborah Muller) avrà alcuni risentimenti sentimentali con la sua dolce metà e Ariane gongolerà.

Prossime puntate, Tempesta d'Amore: Maja e Florian vorranno organizzare il loro matrimonio

Nelle prossime puntate della soap opera tedesca Tempesta d'Amore, Maja (attrice Christina Arends) e Florian (attore Arne Lober) cercheranno di organizzare il matrimonio per poche persone ma la giovane scoprirà che Selina ha voluto organizzare per loro delle nozze alla tenuta von Thalheim. Intanto, Michael (attore Erich Altenkopf) verrà sospeso dall'ordine dei dottori e sarà obbligato a chiudere il suo studio, mentre Constanze cercherà di difenderlo. Infine, Rosalie cercherà di dire a Lia di vedere Ariane per farle prendere le sue reali responsabilità, ma quest'ultima s'indignerà parecchio e rovescerà un bicchiere di acqua sul viso di Lia.

Prossimi episodi, Tempesta d'Amore spoiler Germania: Shirin eluderà il bacio di Gerry

Nei prossimi episodi tedeschi, Shirin eluderà il bacio da parte di Gerry e l'uomo penserà di essersi fidanzato ufficialmente con la giovane. Nel frattempo, Hildegard informerà Werner che il simpatico Lehmann è un uomo di paglia per la società immobiliare che vorrà acquistare lo spazio abitativo per convertirlo in proprietà, mentre Selina regalerà a Maja un anello per il suo matrimonio che era in possesso della sua bisnonna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Maja capirà che l'anello è troppo piccolo per il suo dito e riuscirà a toglierlo soltanto con acqua e sapone.

Robert passerà la notte con Ariane

Le anticipazioni rivelano che Maja lascerà l'anello sul lavandino e distratta da Florian lo lascerà cadere all'interno. Nel frattempo, Robert dopo aver passato tutta la notte con la dark lady Ariane non saprà bene come affrontare la situazione e subito dopo deciderà di vedere Cornelia mentre suonerà il pianoforte.

Infine, quando il personal trainer Max (interpretato dall'attore Stefan Hartmann) scoprirà che Gerry ha deciso di prendere in affitto il salone di bellezza per la giovane Shirin capirà che hanno manipolato in qualche modo suo fratello.