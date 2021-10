Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6. Le trame delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021 rivelano che per Gloria arriverà il momento del fatidico incontro con Ezio. Spazio anche alle vicende di Giuseppe che si ritroverà a fare i conti con i pesanti ricatti da parte della sua amante, che tornerà a farsi viva con una lettera ben chiara.

Gloria si ritrova in forte crisi: trame Il Paradiso 6 dal 25 al 29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 29 ottobre 2021, rivelano che Gloria si ritroverà a vivere un momento di grande crisi personale.

La donna non vede alcuna via di uscita dal doloroso caos che ha scatenato in lei il ritorno del tutto inaspettato del suo ex Ezio Colombo a Milano.

Come rimetterà in sesto la vita che aveva cercato di sistemare nel momento in cui si è affacciata in città e ha iniziato a lavorare nel grande magazzino guidato da Vittorio Conti?

Gli spoiler delle prossime puntate della soap opera rivelano che Gloria deciderà di ripartire proprio dal suo lavoro. E così, dopo essere scappata via, si presenterà di nuovo in salone e qui avverrà anche il fatidico incontro con Ezio.

Ezio sbotta contro la sua ex: vuole che sparisca per sempre

Un incontro che si rivelerà molto teso, durante il quale Ezio butterà sul tavolo una richiesta a dir poco pesante: vuole che Gloria se ne vada per sempre da Milano e che esca definitivamente dalla sua vita.

Un vero e proprio ultimatum quello di Ezio che, col passare del tempo, sarà sempre più duro nei confronti della sua ex: non vuole averci più nulla a che fare e desidera che la donna se ne vada dalla città dove lui si è recentemente trasferito con la sua nuova famiglia.

Neppure Armando riuscirà a far cambiare idea ad Ezio, che rimarrà fermo e deciso sulla decisione presa nei confronti di Gloria.

Quale sarà a questo punto la reazione della capocommessa del Paradiso?

Giuseppe viene ricattato dalla sua amante: trame Il Paradiso 6 dal 25 al 29 ottobre

E poi ancora le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che Giuseppe si ritroverà a fare i conti con una lettera che gli è arrivata dalla Germania.

La mittente di questa missiva è Petra, l'amante con la quale Giuseppe ha messo al mondo un figlio. La donna sarà molto dura con il capofamiglia di casa Amato e comincerà a ricattarlo.

Occhi puntati anche su Salvatore: gli spoiler delle prossime puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che il giovane Amato vedrà Anna insieme a Roberto e ci rimarrà molto male.

Il barista, infatti, inizierà ad avere dei dubbi sul rapporto tra Landi e la Imbriani, arrivando a ipotizzare che possa esserci del tenero.