Che cosa ne sarà del matrimonio di Silvia e Michele in Un Posto al sole? Le anticipazioni non promettono nulla di buono, visto che la situazione si farà molto complicata dopo che Rossella scoprirà la relazione extraconiugale della madre. Non sarà facile per lei accettare questa novità, visto che ha sempre potuto contare su una famiglia unita e amorevole. I guai per Ross non sono finiti, visto che Mattia metterà gli occhi su di lei. E si sa bene quanto questo ragazzo sia pericoloso.

Silvia deve decidere tra Michele e Giancarlo: Un Posto al sole anticipazioni

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3 ci saranno interessanti evoluzioni sul personaggio di Silvia. L'arrivo nella sua vita di Giancarlo ha distrutto il suo equilibrio emotivo e il bel rapporto che stava ricostruendo con Michele dopo la crisi conseguente a quella tragica notte verso Modica. Silvia, nonostante abbia tentato in tutti i modi di resistere, ha finito per cedere alla passione, intrecciando una relazione extraconiugale con Giancarlo. Nonostante Michele abbia scoperto tutto, le ha dato una seconda possibilità, proponendole di partire con lui in giro per l'Italia per promuovere il suo libro.

Silvia, però, è finita nuovamente tra le braccia del suo amante ma tutto sta per cambiare completamente.

Rossella mette Silvia davanti alle sue responsabilità

Rossella, scoperta la tresca tra Silvia e Giancarlo, sarà a pezzi. Decisa a salvaguardare la sua famiglia, metterà Silvia di fronte alle sue responsabilità: è ora di scegliere tra Michele e Giancarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per Silvia non sarà assolutamente semplice tenere lontano l'amante, anche se il pensiero di aver ferito il marito la tormenterà. Stando alle anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, Michele rientrerà presto a Napoli e si avvicinerà inesorabilmente il momento di confrontarsi con Silvia. Come finirà tra i due?

Rossella potrebbe essere in pericolo, anticipazioni Un Posto al sole

Attenzione anche a un'altra storyline, che si intreccerà con quella di Ross. Mattia, a piede libero, potrebbe fare del male ad altre ragazze. Tra queste rientra Rossella, sulla quale il giovane ha messo gli occhi. Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole degli episodi di ottobre 2021 svelano anche che Alberto non mollerà la presa con Clara, finendo per mortificare Patrizio. Filippo, invece, inizierà a recuperare la memoria dopo il lieto evento della nascita della sua seconda figlia. Forse, Sartori è sulla strada giusta per riprendersi la sua vita e, soprattutto, una parte essenziale del suo passato finito nell'oblio dopo l'operazione alla quale si è sottoposto.