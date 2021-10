Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana per l'episodio n° 34 della sesta stagione raccontano che Ezio (Massimo Poggio) sarà ancora turbato a seguito della drammatica conversazione avuta con Gloria (Lara Komar). Anna (Giulia Vecchio), intanto, accetterà di registrare la demo musicale per il film al posto di Tina (Neva Leoni), mentre la complicità tra Imbriani e Salvatore (Emanuel Caserio) sarà crescente. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), infine, tenterà di mettere in difficoltà Marcello (Pietro Masotti), nel frattempo Paola (Elisa Cheli) avrà un malore e verrà soccorsa da Moreau.

Ezio sarà ancora turbato a seguito della drammatica conversazione avuta con Gloria

Le anticipazioni della soap opera italiana per la puntata di giovedì 28 ottobre rivelano che Ezio, a seguito della controversa conversazione avuta con Gloria, sarà ancora alquanto turbato.

Teresio, difatti, ha chiesto alla moglie di andarsene dalla città meneghina per sempre, così da non interferire in alcun modo coi suoi affetti più cari, ovvero la compagna Veronica e la figliastra Gemma nonché Stefania.

Ezio tornerà sui suoi passi o continuerà a credere che Gloria debba andarsene da Milano per sempre?

Anna accetterà di registrare la demo musicale al posto di Tina

Le trame della fiction daily italiana per l'episodio di giovedì 28 ottobre riportano che Anna, coinvolta da Salvatore sul tema “demo per il film musicale”, accetterà di buon grado di registrare il musicarello al posto di Tina.

Ottime notizie, quindi, per la giovane Amato che potrà guadagnare tempo, malgrado dovrà mentire a Vittorio e Orlando al momento della consegna della demo.

Tra Anna e Salvatore, al contempo, l'intimità e la complicità cresceranno sempre più.

Riuscirà Salvatore finalmente a far breccia nel cuore di Anna?

Paola avrà un malore e Gloria la soccorrerà

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 6 per la puntata di giovedì 28 ottobre anticipano che la contessa Adelaide, in occasione della prossima serata di gala che si terrà al Circolo, ordirà un perfido piano per mettere in difficoltà Marcello, al momento sostituto di Parri.

Armando, successivamente, deciderà di tentare di far ragionare Ezio in merito all'avventata decisione presa nei riguardi di Gloria.

Paola, infine, non si sentirà affatto bene ed avrà un malore al Paradiso. Moreau è mamma e comprende in poco tempo che i sintomi della Venere sono riconducibili ad una complicata gravidanza, così la madre di Stefania la soccorre prontamente.