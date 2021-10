Il Paradiso delle Signore 6 continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso con nuovi episodi in onda su Rai 1 alle 15:55 dal lunedì al venerdì. Secondo le anticipazioni della puntata di venerdì 29 ottobre al centro dell'attenzione ci sarà Tina, che dopo aver consegnato la registrazione del brano a Vittorio si sentirà in colpa nei suoi confronti. Nel frattempo, le condizioni di Paola miglioreranno e l'intervento di Gloria si rivelerà decisivo: questo farà riflettere Ezio che chiederà a sua moglie un altro incontro. Occhi puntati anche su Giuseppe che riceverà da Petra delle minacce e la donna gli chiederà dei soldi in cambio del silenzio sulla loro storia e sul figlio illegittimo.

Giuseppe Amato inizierà a tremare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 29 ottobre, raccontano che per il signor Amato arriveranno giorni molto difficili. Giuseppe, infatti, riceverà una lettera da parte di Petra che lo preoccuperà molto, perché la madre del suo figlio illegittimo insisterà per avere del denaro. La donna minaccerà il marito di Agnese di fargli passare dei guai con la sua famiglia se non accetterà di inviare in Germania la somma richiesta. Nel frattempo, anche Tina sarà presa dalle sue preoccupazioni dopo aver fatto registrare il brano ad Anna.

I sensi di colpa si faranno sentire per Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 29 ottobre, rivelano che nella puntata di venerdì Tina consegnerà al dottor Conti il demo registrato da Anna.

La cantante non potrà fare a meno di sentirsi profondamente in colpa nei confronti di Vittorio che con lei e con la sua famiglia è sempre stato onesto e gentile, ma continuerà ad ingannarlo. Tina, infatti, non riuscirà a raccontare a Conti che la voce che ascolta non è la sua e che si è sentita costretta a far cantare la signorina Imbriani al suo posto per prendere tempo, sperando di risolvere il suo problema alle corde vocali.

Paola e il suo bambino saranno fuori pericolo: anticipazioni puntata venerdì 29 ottobre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 29 ottobre ci sarà molta preoccupazione per Paola, ricoverata in ospedale. Fortunatamente, dopo alcune ore di tensione Irene, Stefania e Maria si sentiranno sollevate perché Dora porterà loro ottime notizie: Paola e il suo bambino stanno bene e sono fuori pericolo.

L'intervento tempestivo di Gloria, quindi, si rivelerà decisivo e la notizia giungerà anche a Ezio che ripenserà a sua moglie e alla discussione avuta con lei giorni prima. Il signor Colombo si renderà conto di essere stato troppo duro con Gloria e le chiederà un altro incontro.