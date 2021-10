Il Paradiso delle Signore 6, 18-22 ottobre 2021 con puntate da non perdere in onda su Rai 1 alle 15:55 o su RaiPlay in streaming e on demand. Ci sarà grande apprensione per le sorti di Gloria, che scomparirà improvvisamente dopo aver dato a Vittorio le dimissioni da capocommessa. A trovarla in ospedale sarà Armando. Intanto, Tina dovrà affrontare una nuova brutta notizia: l'unica possibilità di tornare a cantare è quella di sottoporsi a una delicata operazione alle corde vocali.

Il Paradiso delle Signore 6, settimana 18-22 ottobre

Vittorio (Alessandro Tersigni) continua a confidare in Tina (Neva Leoni) riguardo la sua partecipazione al film.

La giovane Amato, però, ha timore di sollecitare troppo le sue delicate corde vocali, peggiorando la situazione. Nel frattempo, Veronica (Valentina Bartolo), la compagna di Ezio, cerca di convincere Gemma (Gaia Bavaro) a fare ammenda con la povera Stefania, traferitasi nella loro casa da poco. Nella puntata di lunedì 18 ottobre de Il Paradiso delle Signore, una disperata Gloria (Lara Komar) decide di lasciare il lavoro, così da non incontrare più Colombo. Nell'episodio in onda martedì, Tina si farà coraggio e, dietro consiglio di Salvatore, pensa alla possibilità di raccontare la verità sulle sue condizioni di salute a Vittorio, che tanto crede il lei. Umberto (Roberto Farnesi) è sempre più attratto da Flora, con grande rabbia di Adelaide.

Salvatore si confida con Tina

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore di mercoledì 20 ottobre raccontano che Tina continuerà a essere vessata dalle continue domande di Giuseppe e Agnese (Antonella Attili) riguardo a Sandro, entrambi all'oscuro di cosa sia realmente successo. Salvatore invece si fa coraggio e confida alla sorella di essere intenzionato a corteggiare seriamente la bella Anna (Giulia Vecchio).

Si continua con l'episodio di giovedì, nel quale Armando viene a sapere da Zia Ernesta che Gloria è sparita nel nulla.

Gloria in ospedale, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18-22 ottobre

Da non perdere la puntata di venerdì 22 ottobre: le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Tina verrà a sapere dal medico che l'unica opportunità per salvare le sue corde vocali è quella di un intervento.

Disperata, vaga per le strade di Milano. A trovarla è Vittorio, al quale confida finalmente tutta la verità. Flora è in ansia per la nuova collezione, ma alla fine riesce a presentare i bozzetti. Infine, Armando riesce a intercettare Gloria. La povera Moreau, dopo essere stata scippata, è finita in ospedale. Qui gli confida che ha intenzione di lasciare per sempre la città, ma Ferraris le propone una soluzione che potrebbe fare al caso suo.