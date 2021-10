Solei Sorge non sta vivendo giorni semplici all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'italo-americana è stata messa sotto accusa ed attaccata da diversi concorrenti del Reality Show che l'hanno colpevolizzata di aver usato termini razzisti. In particolare, contro la fashion blogger, si sono scagliate Raffaella Fico e Ainett Stephens. La campana e la venezuelana non hanno gradito la frase della fashion blogger che chiedeva di non fare le scimmie, infastidita dalle urla.

Jo Squillo e Manila Nazzaro a colloquio con Soleil

Le concorrenti del GF Vip 6 Jo Squillo e Manila Nazzaro hanno voluto parlare con Soleil Sorge riguardo alla frase incriminata.

Secondo le inquiline le parole utilizzate dall'italo-americana hanno ferito. In particolare, le due ragazze hanno sottolineato che il termine scimmia è stato utilizzato contro Ainett Stephens e anche contro Lulù Selassié quando aveva solo sette anni, inoltre, contro Pia, la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli.

Il faccia a faccia tra Raffaella Fico e Soleil Sorge

Raffaella Fico è risultata abbastanza turbata dalla frase di Soleil Sorge ed ha scelto di affrontare direttamente la fashion blogger. "Io ho una bimba di colore e certe cose non vanno dette nemmeno per gioco". La showgirl ha successivamente dichiarato che si è definita risentita per le parole proferite dall'italo-americana. Raffaella, evidenziando di essere madre ha voluto dire a Soleil che certi termini non si possono utilizzare.

La reazione di Soleil

Soleil Sorge, a quel punto, ha reagito piangendo e minacciando di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha successivamente raggiunto gli altri coinquilini spiegando di essere stata fraintesa. Soleil si è definita mortificata e non credeva che la sua frase sarebbe stata interpretata in quella versione.

L'italo-americana ha spiegato di aver utilizzato quelle parole in riferimento alle urla, aggiungendo che non è una persona razzista anche perché ha delle sorelle adottive di colore. Essendo cresciuta in una realtà multietnica, la fashion blogger ha evidenziato di aver vissuto questioni razziali. In seguito Solei ha domandato perdono e le sue scuse sono state accettate da tutti.

Ainett Stephens vuole parlare durante la puntata di quanto accaduto

Questa sera, venerdì 1 ottobre 2021, andrà in onda la puntata live del Grande Fratello Vip 6. Ainett Stephens ha intenzione di parlare in puntata di quanto accaduto con Soleil Sorge ed all'italo-americana ha affermato che se vuole chiedere scusa lo farà davanti a milioni di italiani. La venezuelana si è definita provata dalle frasi della fashion blogger.