Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', ambientata in un immaginario centro commerciale della Milano degli anni '60. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dall'1 al 5 novembre 2021, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Vittorio che scoprirà le bugie di Tina, sulla decisione di Paola di lasciare le Veneri, sulla decisione di Gemma di candidarsi per un posto di lavoro al Paradiso e sulla confessione di Anna.

Vittorio indaga sul demo

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Tina non se la sentirà ancora di raccontare la verità ai suoi genitori, continuando a nascondere loro il suo problema. Nel frattempo, Vittorio riascolterà più volte il demo del brano, rendendosi conto che qualcosa non va nella voce dell'Amato. In seguito, Conti ascolterà Anna cantare e deciderà di convocarla nel suo ufficio per chiederle spiegazioni. La Imbriani riuscirà a sviare tutte le domande del Conti per poi riferire a Salvatore e Tina dell'accaduto. Non riuscendo ad avere informazioni da Anna, Vittorio chiederà a Beatrice di fare delle ricerche nelle sale di registrazione. In questo modo, l'uomo verrà a sapere dell'inganno di Tina e lo riferirà a Salvatore che farà di tutto per difendere Anna.

Nonostante le bugie dell'Amato, Vittorio si offrirà di aiutarla a curarsi.

Gemma si candida per diventare una Venere

Gloria racconterà ad Armando di aver deciso, insieme ad Ezio, di tacere la verità per il bene di Stefania. Dopo essersi sentita male, Paola deciderà di lasciare il lavoro per salvaguardare la sua gravidanza, rendendo disponibile un posto fra le Veneri.

Gemma verrà a sapere delle dimissioni della giovane e deciderà di candidarsi per lavorare al Paradiso. Nel giorno delle selezioni, Gemma affronterà in maniera impeccabile tutte le prove che le verranno proposte, convincendosi sempre di più che il posto sarà suo.

Agnese inizierà a pensare che sia stato Giuseppe a prendere i soldi che mancano dal loro libretto di risparmi.

Più tardi, Don Saverio ascolterà casualmente una telefonata tra Amato e Petra, decidendo di indagare sulla questione. In questo modo verrà a sapere da Giuseppe del ricatto di Petra, spronandolo a raccontare tutto ad Agnese. Salvatore racconterà a Marcello di avere dei dubbi su Anna. Saputo ciò, il Barbieri organizzerà, insieme a Ludovica, una serata in cui Salvo e Anna potranno riavvicinarsi e conoscersi meglio. Le cose cambieranno quando la Imbriani deciderà di raccontare a Salvatore di essere vedova e di avere una figlia. Flora inizierà ad indagare sul legame di suo padre con i Guarnieri, cercando di capire se Cosimo Bergamini aveva ragione ad accusare Umberto e Adelaide.