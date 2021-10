Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola 'Una vita', che racconta la vita e le vicissitudini degli abitanti di un immaginario quartiere cittadino della Spagna anni '20. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, tutti i giorni su canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul risveglio di Felipe, sulle minacce di Velasco a Laura, sui problemi di voce di Bellita, sulla morte di Ildefonso e sugli impegni politici di Antonito.

Laura tenta di uccidere Felipe

Le anticipazioni di 'Una vita' ci segnalano che Genoveva continuerà a far credere a Velasco di contraccambiare i suoi sentimenti, pur avendo già capito di essere ancora innamorata di Felipe. Per questo motivo, la donna deciderà di andare a trovare il marito in ospedale per rimanere il più possibile al suo capezzale. Lì, la donna verrà a sapere dal dottor Echevarria che se Felipe non si sveglierà entro 24 ore potrebbe non farlo più o rimanere in stato vegetativo per tutta la vita. La notizia delle precarie condizioni di salute dell'avvocato si diffonderà velocemente ad Acacias, spingendo le signore e i domestici a riunirsi per pregare per lui. Nel frattempo, Velasco porterà Laura nella stanza di Felipe per costringerla ad ucciderlo se non vorrà che Lorenza ne paghi le conseguenze.

Dopo l'uscita di scena dell'uomo, Laura si appresterà a fare ciò che le è stato ordinato ma l'arrivo tempestivo di Genoveva le impedirà di portare a termine il suo compito. Poco dopo, Felipe si risveglierà non ricordando niente degli ultimi dieci anni della sua vita. Saputo che Laura non ha obbedito ai suoi ordini, Velasco la minaccerà nuovamente facendo leva sulla sorella rinchiusa in clinica.

Bellita ha problemi alla voce

Bellita sarà preoccupata per i disturbi alla gola che non le permettono di accettare la proposta dell'impresario Pepe Caro, quella di cantare in un rinomato teatro di Madrid. Antonito terrà un discorso pubblico per il suo partito, facendo inorgoglire suo padre Ramon. Armando si recherà a casa di Camino per informarla che è stato trovato nel fiume il corpo senza vita di Ildefonso.

Sarà opinione comune che l'uomo abbia deciso di togliersi la vita, facendo aumentare i sensi di colpa di sua moglie. Dopo il successo del suo primo discorso, il partito chiederà ad Antonito di parlare nuovamente in pubblico nel corso della cerimonia di chiusura della campagna elettorale. Lolita noterà l'agitazione del marito e gli proporrà di recarsi da un guaritore di Cabrahigo chiamato Aquilino "Il muto", nella speranza che riesca a calmare i suoi nervi.