Soleil Sorge e Valentina Nulli Augusti sono state protagoniste di un botta e risposta a distanza. Scendendo nel dettaglio, la concorrente del GFVip ha menzionato l'ex fidanzata di Tommaso Eletti per fare ironia sul vestito di Halloween. La stoccata, però, non è passata inosservata alla diretta interessata che ha prontamente replicato.

La stoccata dell'influencer

I "vipponi" sono alle prese con la festa di Halloween di sabato 31 ottobre. Per l'occasione tutti i concorrenti del Reality Show si sono adoperati per addobbare la casa più spiata d'Italia.

Inoltre, i coinquilini dovranno anche mascherarsi. È proprio in merito alla vestito che Soleil Sorge è stata protagonista di una frase ironica sull'ex compagna di Tommaso Eletti, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Scendendo nel dettaglio, la 27enne italo-americana si è domandata quale vestito indossare per la festa a tema. Con un sorriso, la diretta interessata ha chiosato: "Come vorrei vestirmi ad Halloween? Dalla fidanzata di Tommy".

La replica di Valentina

A quanto pare la frecciatina di Soleil Sorge non è passata inosservata alla destinataria del messaggio. Tramite il suo account Instagram, Valentina Nulli Augusti ha prontamente replicato all'attuale gieffina. La 38enne ha esordito: "L'ennesima dimostrazione di chi è questa ragazza".

L'ex di Tommaso Eletti ha sostenuto che dopo il discorso fatto all'interno del reality show, il silenzio sarebbe stata la cosa migliore.

L'ex volto di Temptation Island ha paragonato la sensibilità di Soleil a una pozzanghera profonda e all'aridità del deserto. Infine, Valentina Nulli Augusti ha concluso il suo intervento con una stoccata a Soleil Sorge: "Quando cade la maschera, svela la pochezza imbarazzante di chi si è veramente".

Chi è l'ex di Tommaso Eletti?

Valentina Nulli Augusti si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere preso parte all'ultima edizione di Temptation Island. La 38enne ha partecipato con il fidanzato dell'epoca Tommaso Eletti: tra i due c'era una notevole differenza d'età. Tuttavia, la donna aveva scritto al programma per mettere alla prova la gelosia del suo compagno.

Al momento del falò finale, la coppia aveva deciso di uscire separatamente.

Successivamente, Tommaso Eletti è stato chiamato per partecipare al Grande Fratello Vip. Anche se la sua permanenza all'interno del reality show è stata breve, il ragazzo è stato protagonista di due confronti con la sua fidanzata. Stando ai rumors, Valentina Nulli Augusti sarebbe stata accostata al GFVip come nuova concorrente vista la sua grinta. Oggi, però, non ci sono ancora certezze che la 38enne possa varcare la porta rossa come "vippona".