La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore sta entrando nel vivo e le trame delle nuove puntate stanno appassionando i telespettatori. In particolar modo, ci sono stati alcuni nuovi ingressi sul set della fiction di Rai 1, ma anche ritorni dal passato. Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, l'attore Luca Bastianello, che ha ricoperto il ruolo di Dante Romagnoli, è ritornato negli studi cinematografici, per girare nuove scene ed ha annunciato il ritorno del suo personaggio della soap opera.

Il Paradiso delle signore: Dante Romagnoli torna sul set

Dante Romagnoli aveva lasciato Il Paradiso delle signore nel corso della quinta stagione. Il personaggio interpretato da Luca Bastianello aveva avuto intrecci nelle vicende legate alla famiglia Guarnieri. Infatti, l'imprenditore aveva avuto un flirt con Marta negli Stati Uniti e aveva contribuito, pertanto, alla crisi fra Vittorio Conti e sua moglie, nel momento in cui il direttore del negozio aveva appreso del tradimento ai suoi danni. Inoltre, Dante aveva avuto questioni di affari anche con il padre della sua amante. Nelle prossime puntate, Dante Romagnoli tornerà a Milano e la conferma è arrivata dall'attore.

Il Paradiso delle signore: Luca Bastianello sul set per interpretare Dante Romagnoli

Nella mattinata di mercoledì 6 ottobre, infatti, Luca Bastianello ha condiviso con i suoi follower, un video nelle sue storie Instagram. Nel filmato, l'attore era a bordo di un automobile e si trovava negli studi cinematografici in cui vengono girati gli episodi de Il Paradiso delle signore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nei pochi secondi di video, infatti, era ben visibile il logo di Videa, l'azienda che produce la fiction Rai ed, inoltre, l'attore ha dato chiari indizi del suo ritorno nella soap opera, scrivendo come didascalia: ''Dante Romagnoli is back'' e menzionando anche l'account ufficiale della fiction.

Il Paradiso delle signore: il ritorno di Dante Romagnoli nel cast

Dante Romagnoli si aggiunge pertanto agli altri volti noti ritornati sul set de Il Paradiso delle signore. Infatti, oltre al personaggio dell'imprenditore, nella sesta stagione sono tornati a Milano anche Anna Imbriani, Roberto Landi e Tina Amato. Il ritorno di Dante potrebbe essere legato, come avvenuto in precedenza, alle vicende della famiglia Guarnieri. In particolar modo, Romagnoli potrebbe portare notizie dagli Stati Uniti, forse legate a Marta o su Achille Ravasi, oppure Dante potrebbe essere tornato per questioni di affari che lo vedranno coinvolto con Umberto Guarnieri. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire qualcosa in più sul ritorno a Milano di Dante Romagnoli.