La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 del 29 ottobre 2021 non è andata in onda per un cambio di palinsesto dell'ultimo momento. I telespettatori hanno inondato di domande i social e i vari gruppi per chiedere delucidazioni, preoccupati dal fatto che la soap avesse modificato l'orario di messa in onda. Niente paura, a tranquillizzare i fan ci ha pensato Emanuel Caserio con una stories pubblicata sul suo profilo ufficiale Instagram. La puntata del 29 ottobre verrà trasmessa domani, sabato 30 ottobre, su Rai 1. Di seguito le anticipazioni e l'orario della messa in onda.

Salta la puntata de Il Paradiso delle Signore del 29 ottobre

I telespettatori sono rimasti spiazzati non vedendo come di consueto la puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì 29 ottobre in onda alle 15:55 su Rai 1. Ad aumentare l'incertezza sui motivi della sospensione dell'episodio, il fatto che non fosse stato divulgato nessun avviso.

Tantissimi i commenti sui social e sui gruppi dei fan della soap opera che, ogni giorno, registra ascolti record anche in questa sesta stagione. A tranquillizzare gli animi ci ha pensato Emanuel Caserio con una stories sul suo profilo Instagram ufficiale pubblicata dopo la mancata trasmissione della puntata prevista per oggi.

L'episodio de Il Paradiso 6 non andato in onda su Rai 1 venerdì 29 ottobre verrà recuperata eccezionalmente domani, sabato 30 ottobre, sempre su Rai 1.

Cambia però l'orario di trasmissione: non più alle 15:55 ma alle 15:00. Di seguito, quello che vedremo nella nuova puntata.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 35 in onda sabato 30 ottobre alle 15:00

Dopo l'intervento di Gloria, Paola è stata ricoverata in ospedale ma le sue condizioni sono buone. Grazie alla provvidenziale Moreau, lei e il bambino sono salvi.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore 6 che andrà eccezionalmente in onda domani, sabato 30 ottobre, Tina verrà assalita dai sensi di colpa per aver ingannato Vittorio facendo registrare il demo musicale ad Anna. Salvatore è l'unico a conoscenza di questo inganno.

A proposito di menzogne, Giuseppe se la vedrà brutta. Petra si metterà in contatto con lui per chiedergli altro denaro.

Se non le invierà i soldi che vuole, arriverà senza preavviso a Milano per raccontare tutto ad Agnese. Che cosa farà ora il signor Amato? Vi anticipiamo che la verità verrà molto presto a galla.

Infine, le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 che verrà recuperata sabato 30 ottobre alle 15:00 su Rai 1 raccontano che Ezio verrà a sapere del bel gesto di Gloria. Ripensando al loro ultimo incontro, deciderà di chiederle un altro appuntamento per parlare con più calma.