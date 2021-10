Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana per l'episodio n° 30 della sesta stagione raccontano che Tina (Neva Leoni) si esibirà al Circolo e, successivamente, telefonerà a Vittorio (Alessandro Tersigni) per avvertirlo di non poter prendere parte al film musicale. Gloria (Lara Komar), intanto, sarà scippata e finirà in ospedale, luogo nel quale sarà ritrovata da Armando (Pietro Genuardi). La prossima collezione dell'atelier, in ultimo, verrà presentata da Flora (Lucrezia Massari), Agnese (Antonella Attili) e Maria (Chiara Russo), nel frattempo Moreau deciderà di dimettersi dal grande magazzino milanese ma Ferraris tenterà di farle cambiare idea.

Tina chiamerà Vittorio per avvertirlo di non poter prendere parte al film musicale

Gli spoiler della soap opera italiana per la puntata di venerdì 22 ottobre rivelano che Tina sceglierà di esibirsi al Circolo, performance che le costerà una forte infiammazione della gola.

Spaventata in merito al suo problema alle corde vocali, la giovane Amato contatterà il medico esponendogli tale malore.

Ciò che il dottore dirà a Tina lascerà la ragazza di stucco: l'unica strada percorribile per guarire e, di conseguenza, prendere parte alla pellicola, sarà un'operazione.

La figlia di Agnese e Giuseppe, profondamente amareggiata dalla notizia, scoppierà in lacrime e telefonerà Vittorio per avvertirlo di non poter prendere parte al film musicale.

Gloria sarà scippata e finirà in ospedale

Le trame de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di venerdì 22 ottobre anticipano che Gloria subirà uno scippo e, a seguito dello stesso, finirà in ospedale.

Sarà proprio nella clinica che Armando troverà Moreau, dopo aver cercato la capo commessa in lungo e in largo a seguito della segnalazione della scomparsa di zia Ernesta.

Gloria, in vena di confessioni, svelerà al capo magazziniere di voler lasciare la città meneghina, ma Ferraris avrà in mente qualcosa per dissuadere la donna da tale trasferimento.

Riuscirà Armando a far tornare Gloria sui propri passi?

Tina confesserà a Vittorio che il matrimonio con Sandro è arrivato a conclusione

Le anticipazioni della fiction daily italiana per la puntata di venerdì 22 ottobre svelano che all'atelier sarà tempo per Flora, Agnese e Maria di presentare la nuova collezione.

A seguito della stessa, Vittorio si metterà alla ricerca di Tina e troverà, poco più tardi, la giovane Amato vagare per Milano.

La sorella di Salvatore, infine, svelerà a Vittorio che il matrimonio con Sandro è arrivato alla conclusione.