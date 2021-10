La soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad andare in onda oggi pomeriggio dal lunedì al venerdì..

Nella puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 3 novembre 2021, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) avrà un chiaro presentimento su Tina Amato (Neva Leoni), poiché crederà che la fanciulla gli stia nascondendo qualcosa.

I dubbi del direttore si intensificheranno nell’istante in cui proverà a farsi dare spiegazioni dalla cantante sulla demo senza riuscire nel suo intento, poiché lei - per l’ennesima volta - riuscirà a svicolare per non confessare all’uomo di essersi rivolta a Anna Imbriani (Giulia Vecchio) a causa del suo problema alle corde vocali.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 3 novembre: Gemma si candida come venere, Don Saverio consiglia a Giuseppe di essere sincero con la moglie

Gli spoiler riguardanti il 38° episodio in programmazione mercoledì 3 novembre 2021, il direttore Vittorio e l’intero staff del negozio si daranno da fare subito per trovare una commessa che sia degna di prendere il posto di Paola (Elisa Cheli): tra le candidate ci sarà Gemma (Gaia Bavaro), la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), desiderosa di diventare una venere del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo.

Nel contempo Don Saverio (Andrea Lolli), dopo aver ascoltato una strana telefonata di Giuseppe (Nicola Rignanese) e averlo tenuto d’occhio per vederci chiaro, capirà che gli atteggiamenti dell’uomo sono abbastanza strani.

Il parroco non perderà tempo per mettere alle strette il signor Amato, invitandolo a essere sincero con la moglie Agnese (Antonella Attili) in merito alla sparizione degli ammanchi nel libretto di risparmio.

Vittorio si serve dell’aiuto di Beatrice per scoprire cosa nasconde Tina

Successivamente Vittorio sarà deciso a scoprire cosa gli sta nascondendo Tina e per quale motivo la voce presente nel demo che ha registrato gli ha fatto sorgere dei dubbi: per il momento il direttore Conti non avrà alcuna risposta, poiché la giovane cantante non farà chiarezza sulla vicenda.

Nonostante ciò Vittorio non mollerà la presa, essendo convinto che la figlia di Agnese e Giuseppe stia mentendo, inoltre sarà certo di poter contare sull’aiuto della cognata Beatrice (Caterina Bertone), la quale su sua richiesta dovrà accettarsi che non ci sia nulla di insolito nella sala in cui la sorella di Salvatore (Emanuel Caserio) ha realizzato il brano per il film musicale in cui sarà protagonista.