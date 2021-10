Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta gli amori, le passioni e i dolori di un gruppo di persone residenti in un immaginario hotel di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 31 ottobre al 6 novembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul piano di vendetta ordito da Shirin ai danni di Max, sulla nuova proposta lavorativa di Maja, sull'alleanza nata fra Ariane e Rosalie per scoprire l'identità del ricattatore misterioso e sul desiderio di Leentje di ritornare in Olanda.

I cappelli di Maja riscuotono successo

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Shirin deciderà di cucinare per Max, come forma di ringraziamento per aver rinunciato in suo favore ai biglietti per la sfilata di Marvin Von Storchheimer. Le cose, però, cambieranno quando la giovane sentirà per caso l'amico scommettere con qualcuno di avere molte probabilità di trascorrere una notte di passione con lei. A quel punto, Shirin deciderà di presentarsi in pigiama alla cena e servire a Max un piatto molto piccante. Per non mettere a rischio la sua storia d'amore con Florian, Maja chiederà invano a Cornelius di non spiare più Erik. Più tardi, il designer Marvin Von Storchheimer rimarrà molto colpito dai cappelli di Maja e le chiederà di mostrargli alcune delle sue creazioni.

Nonostante i dubbi di Florian, la giovane accetterà impegnandosi al massimo per non deludere lo stilista. Notando, però, la tristezza del fidanzato, Maja chiederà a Florian di perdonare Erik e di riavvicinarsi a lui.

Andrè vuole lasciare il Furstenhof

Rosalie inizierà a sospettare che sia stato Christoph a ricattarla con il video manipolato.

Per questo motivo, chiederà a Michael di ripetere la loro litigata per registrare un nuovo video, includendo le parti tagliate. L'iniziativa della Engel, però, non darà i frutti sperati. Sempre più in crisi, Rosalie mediterà di ritirarsi dalla campagna elettorale. Nel tentativo di impedirlo, Ariane le prometterà di aiutarla a provare il fatto che sia stato Christoph a ricattarla.

Più tardi, la Kalenberg proporrà a Rosalie di denunciare pubblicamente il suo ricattatore, facendo ottenere un grosso successo alla Engel. Dopo le accuse pubbliche di quest'ultima, anche Selina inizierà a sospettare di Christoph. Hildegard festeggerà insieme ad Alfons la vittoria ottenuta nel concorso "La frusta d'oro", mentre Leentje inizierà a sentire la mancanza della sua patria, l'Olanda. Più tardi, confiderà ad Andrè il suo malessere, rivelandogli di voler tornare a casa. Non potendo stare senza di lei, lo chef deciderà di partire insieme all'amata e lo annuncerà a Werner, scatenando una lite furiosa con lui.