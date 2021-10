La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata da alcune settimane e sta appassionando milioni di telespettatori. Tra addii e attesi ritorni, nelle ultime ore sta tenendo banco la voce sul ritorno sul set di Sandro Recalcati. Le anticipazioni confermano che il marito di Tina, interpretato dall'attore Luca Capuano, tornerà presto nelle vicende legate al più importante magazzino milanese e creerà scompiglio.

Recentemente infatti, l'attore ha postato una foto su Instagram che conferma la sua presenza sul set de Il Paradiso delle Signore 6.

Al momento non si conosce la puntata in cui Tina potrà incontrare l'ex marito, ma sicuramente questo avverrà nel 2022. Intanto la giovane cantante continua ad avvicinarsi a Vittorio Conti il quale ha già avuto modo di confessare il suo stato d'animo dopo la sua separazione da Marta Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, torna il marito di Tina Amato

Da quando Tina Amato è tornata a Milano dalla Svizzera è stato inevitabile pensare che potesse molto presto essere raggiunta dall'ex marito Sandro Recalcati. La loro separazione non è stata ancora ufficializzata. Gli unici che al momento sono al corrente del loro allontanamento sono Salvatore e Vittorio Conti. Quest'ultimo si è mostrato fin dall'inizio disponibile a sostenere la giovane cantante, dopo aver appreso che il marito l'ha tradita.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che il rapporto tra Tina e Vittorio si farà sempre più importante.

Nonostante la figlia di Agnese e Giuseppe non abbia ancora rivelato a Vittorio della sua malattia alle corde vocali, l'uomo cercherà in tutti i modi di sostenerla, quando scoprirà tutta la verità. Si presuppone quindi che il ritorno di Sandro possa in qualche modo ostacolare il rapporto tra Vittorio e Tina e soprattutto non è chiaro come mai l'ex marito di Tina tornerà in città.

Vorrà forse salvare il loro matrimonio? Tina sarà ancora innamorata di Sandro?

Il Paradiso 6, il ritorno di Sandro e di Dante Romagnoli

Gli spoiler non rivelano in quale puntata si potrà assistere al ritorno di Sandro Recalcati. Considerando che quest'anno le riprese del Paradiso sono avvenute con largo anticipo rispetto alla messa in onda, si presuppone che il debutto di Luca Capuano non sarà vicinissimo.

Probabilmente Tina potrà incontrare l'ex marito nelle puntate trasmesse nel 2022.

A tornare nel capoluogo lombardo sarà anche Dante Romagnoli: l'amante di Marta Guarnieri varcherà la porta del grande magazzino sotto gli occhi attenti di Vittorio Conti. L'uomo tornerà quindi a portare scompiglio all'interno della famiglia Guarnieri, peraltro in cui vi è già la presenza invadente di Flora Ravasi.