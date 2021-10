Continua su Canale 5 l'appuntamento con la Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno, ad eccezione della domenica, con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a sabato 23 ottobre, Steffy minaccerà la sua famiglia con un coltello e tutti si riuniranno attorno a lei, invitandola a curarsi. Inoltre Shauna chiederà a Ridge e quest'ultimo accetterà, mentre Carter sarà scelto dalla coppia come colui il quale dovrà officiare le nozze.

Ridge sprona Steffy a curarsi

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 18 al 23 ottobre, Liam e Hope saranno in ansia per condizioni precarie di Steffy.

Entrambi opteranno per invitare Finn ad andare da loro, per trovare un modo per aiutare la donna.

Il dottore acconsentirà e apprenderà con profondo stupore della dipendenza dai farmaci della Forrester. Tutte e due gli uomini decideranno di andare da Steffy per persuaderla a curarsi, ma quest'ultima metterà in pratica un gesto alquanto disperato. La donna intimidirà la sua famiglia con un coltello, perché non ha accettato che sua figlia le sia stata portata via. Ridge di fronte a questa situazione, starà vicino alla figlia e la spronerà a risolvere la sua dipendenza una volta per tutte.

Steffy chiede a tutti di lasciarla in pace

Secondo le anticipazioni televisive fino al 23 ottobre, Liam, Finn e Ridge si ritroveranno tutti quanti insieme a casa di Steffy. Quest'ultima sarà in preda ad una crisi di nervi ed inizierà ad urlare in maniera veemente, invitandoli ad andare via e a lasciarla da sola.

Intanto Hope informerà Thomas che sua sorella ha minacciato tutti con una lama. Il giovane Forrester aveva già compreso che Steffy non stava bene, ma non pensava che potesse arrivare a questo gesto disperato e sarà sempre più convinto di dover fare qualcosa per lei.

Nel frattempo Liam, Finn e Ridge vedranno la reazione spropositata di Steffy e non potranno fare altro che spingerla a curarsi.

In generale tutta la famiglia sarà spaventata dalle sue condizioni di salute. In tutto questo Hope inviterà espressamente Thomas a non recarsi dalla sorella, per evitare che lei si possa stressare troppo. Anche la Logan capirà che lei ha bisogno di un sostegno.

Carter sposerà Ridge e Shauna

In base agli spoiler della prossima settimana, Quinn non arretrerà sui suoi propositi e presserà Shauna affinchè venga organizzata una cerimonia nuziale con Ridge.

Quest'ultimo dopo aver a lungo riflettuto, anche in considerazione della situazione complicata della figlia, deciderà comunque di accettare la proposta.

Forrester dirà poi tutto pure a Brooke. Infine Carter avrà il prestigioso incarico di direttore operativo della Forrester Creations, mentre Ridge e Shauna sceglieranno proprio lui come persona addetta ad officiare le nozze.