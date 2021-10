Arrivano le anticipazioni della soap opera italiana Il paradiso delle signore, che racconta gli amori, le passioni e i dolori di un gruppo di persone che ruotano attorno ad un immaginario centro commerciale della Milano degli anni 50/60. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 4 all'8 ottobre 2021, tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Vittorio di assumere Flora, sulla decisione di Adelaide di scoprire cosa nasconde la Ravasi, sul trasferimento di quest'ultima dai Guarneri, sulla ricomparsa di Massimo Riva e sulle notizie di Petra.

Umberto contrariato a causa di Flora

Le anticipazioni del Paradiso delle signore ci segnalano che Vittorio si prenderà tutte le responsabilità di aver assunto Flora come stilista, pur sapendo che il resto dei suoi dipendenti potrebbe non essere felice della sua scelta. Adelaide vorrebbe scoprire cosa c'è scritto nella lettera che Achille ha scritto per sua figlia. Più tardi, infatti, la contessa proporrà alla giovane di trasferirsi a villa Guarneri, scatenando la rabbia di Umberto che non era stato avvisato in precedenza. Nonostante ciò, Flora accetterà la proposta di Adelaide e si stabilirà a villa Guarneri. Stanca di dover sempre evitare di incontrare Ezio al Paradiso, Gloria cercherà il conforto di Armando per poi inventare una nuova scusa per non presentarsi al posto di lavoro.

Più tardi, la donna si traferirà dalla zia Ernesta, mentre Ezio proporrà a Stefania di andare a vivere insieme.

Riva si presenta al Circolo

Il proprietario della caffetteria, Salvatore sospenderà momentaneamente il corteggiamento di Anna Imbriani pur avendo scoperto di avere degli interessi in comune con lei. Più tardi, Roberto inviterà Anna ad uscire con l'Amato.

Nel frattempo, Massimo Riva si presenterà al circolo alla ricerca della Imbriani, dando una cattiva impressione di sé. Dopo aver scoperto che Roberto Landi sta proteggendo Anna, Vittorio si offrirà di assumerla al Paradiso come aiuto contabile di Beatrice. La giovane non accetterà subito, avendo paura che il negozio possa riportarle a galla ricordi poco piacevoli.

Adelaide rimprovererà Ludovica dopo aver scoperto che le finanze della giovane versano in condizioni disastrose. In assenza di Gloria, Paola diventerà la capo commessa del Paradiso. Armando prenderà una decisione molto difficile che coinvolgerà Agnese. Vittorio riuscirà ad incontrare Massimo e ad avere un confronto con lui. Giuseppe Amato riceverà notizie dalla madre del figlio segreto, Petra, che potrebbero metterlo in difficoltà.