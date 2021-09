Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta gli amori, le passioni e i tormenti di due famiglie dell'alta moda di Los Angeles. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 3 al 9 ottobre 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13,40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'intesa fra Carter e Zoe, sull'attrazione nata fra Steffy e Finnegan, sulle preoccupazioni di Liam per la salute della sua ex, sulla felicità di Hope e sul confronto fra Steffy e il padre di sua figlia.

Finn si dichiara

Le anticipazioni di 'Beautiful' ci segnalano che gli incontri fra Carter e Zoe andranno talmente bene da far credere a tutti che presto i due giovani potrebbero diventare una coppia a tutti gli effetti. Il dottor Finnegan troverà il coraggio per dichiarare a Steffy l'attrazione che prova per lei, suscitando nella giovane una reazione dirompente. Travolti dalla situazione, i due giovani si lasceranno andare alla passione scambiandosi il loro primo bacio. Nel frattempo, Liam andrà a trovare Ridge per parlargli dell'interesse che Finnegan ha per sua figlia. Il giovane, infatti, è preoccupato che Finn possa comportarsi in maniera poco etica con la Forrester, approfittando della sua vulnerabilità.

Ascoltato ciò, Thomas interverrà nella discussione, aggredendo lo Spencer. Il Forrester approfitterà dell'occasione per rinfacciare a Liam la sua eterna indecisione fra Hope e Steffy, intimandogli di lasciar perdere la sorella e di permetterle di rifarsi una vita. Ridge assisterà all'acceso confronto fra i due giovani, decidendo di non schierarsi con nessuno.

Più tardi, Liam andrà a trovare Wyatt alla ricerca di qualcuno che comprenda la sua preoccupazione per Steffy e la sua salute. Il figlio di Quinn, ascolterà le parole del fratello e si convincerà che quest'ultimo è un po' geloso della sua ex.

Liam e Steffy discutono

Hope riporterà Kelly a sua madre, trovandola in compagnia del dottore.

A quel punto, la Logan intuirà di aver interrotto un momento romantico della coppia e se ne rallegrerà. Felice, rientrerà a casa e riferirà a Liam ciò che ha visto, contenta all'idea che la sua rivale si stia rifacendo una vita. Lo Spencer reagirà in maniera spiazzante alla notizia, precipitandosi a casa di Steffy per saperne di più. Giunto lì, la ritroverà profondamente addormentata a causa dell'assunzione degli antidolorifici. A quel punto, deciderà di svegliarla, rendendosi conto che la giovane non riesce a stare in piedi. Preoccupato per le condizioni della sua ex, Liam la riempirà di domande, costringendola a chiedergli di andare via. Prima di farlo però, il giovane cercherà in tutta la casa il tubetto di pillole che Steffy ha ingoiato quasi tutto, finendo per trovarlo. Hope e Thomas saranno felici dell'amore appena sbocciato fra Steffy e Finnegan, con la speranza che Liam in questo modo possa pensare di più alla sua famiglia e di meno a lei.